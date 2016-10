Alstom prépare-t-il une offensive sur les activités transport de Thales ?

En coulisse, les couteaux sont sortis entre Alstom et Thales. Car l'électronicien suspecte très fortement le fabricant de matériels roulants de préparer une offensive sur ses activités transport où il est présent essentiellement dans la signalisation ferroviaire. D'ailleurs, selon des sources concordantes, la banque Rothschild travaillerait déjà en amont sur ce dossier pour le compte d'Alstom. Mais Thales, qui veut devenir le leader mondial de la signalisation ferroviaire, souhaite garder ses activités, qui s'inscrivent dans son ADN.

Depuis la publication d'une lettre rendue publique par Arnaud Montebourg, Thales est sur ses gardes. Dans ce courrier, l'ancien ministre du Redressement productif demande au ministre de l'Economie Michel Sapin d'utiliser la position d'actionnaire principal de l'Etat dans Thales pour empêcher la vente, selon lui engagée, de sa filiale transport au leader chinois CRRC, et encourager l'achat de celle-ci par Alstom. Ce qui est parfaitement faux. Le PDG de Thales Patrice Caine dément dans La Tribune une mise en vente de ses activités, précisant que "bien au contraire, Thales a l'ambition de développer cette activité de signalisation ferroviaire et d'en faire le leader mondial au cœur des métiers du groupe".

"L'accord avec CRRC est un accord purement commercial - ce n'est pas un accord exclusif et ce n'est en aucun cas un accord capitalistique. Il permet de répondre aux demandes des opérateurs de transport d'être compatible avec tous les constructeurs de matériel roulant : Alstom, Siemens, Hitachi, Bombardier...

Des indices laissées

Pour Thales, la ficelle est grosse. Trop grosse. D'autant que le courrier donne beaucoup trop de détails sur le marché des transports terrestres et surtout des chiffres trop précis du groupe d'électronique que seuls des groupes concurrents peuvent connaitre. Bref, au sein du groupe d'électronique, on soupçonne Alstom d'avoir tenu le stylo de l'ancien ministre. "Alstom s'est déclaré acheteur depuis longtemps et doit donc être, au nom du patriotisme économique et de nos intérêts économiques et sociaux, le seul acheteur possible de cette activité", affirme même Arnaud Montebourg.

L'ancien ministre du Redressement productif ajoute que les activités ainsi rachetées à Thales pourraient être pour "tout ou partie" relocalisées à Belfort. "Cette stratégie de renforcement d'Alstom peut donc passer par Belfort, si le gouvernement décide enfin de s'y intéresser et de s'en occuper", affirme-t-il. Un jour plus tard le PDG d'Alstom Henri Poupart-Lafarge dément lors d'une audition à l'Assemblée nationale tout rapprochement avec la branche transport de Thales, rappelant que "leur activité de signalisation n'est pas en vente". Mais le mal est fait... et tous les proches d'Arnaud Montebourg - du secrétaire général adjoint de l'Elysée, Boris Vallaud, à Régis Turrini, ex-patron de l'Agence des participations de l'Etat (APE) - sont suspectés d'œuvrer dans l'ombre...