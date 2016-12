Après Fillon, Valls vend lui aussi de la poudre de perlimpinpin aux militaires

Décidément les responsables politiques sont incorrigibles. Tout comme François Fillon dans son programme pour la défense, l'ancien Premier ministre Manuel Valls souhaite augmenter les dépenses de défense à 2% du PIB... à l'horizon de 2025. Soit bien après le prochain quinquennat. Facile à promettre... alors qu'il a pourtant expliqué lundi sur Europe 1 que la France a "le devoir de se préparer à une guerre longue". Bref des déclarations très, très éloignées de l'urgence évoquée depuis de longs mois par le chef d'état-major des armées, Pierre de Villiers.

"Nous avons le devoir de nous préparer à une guerre longue", a estimé le candidat à la primaire organisée par le PS. "Nous l'avons fait au cours de ces dernières années en donnant plus de moyens à nos forces de sécurité, à nos services de renseignements, à nos armées, mais il faut nous préparer à cette guerre longue, donc, oui, il faut se donner cet objectif d'atteindre (...) 2% pour notre budget de la défense, c'est-à-dire passer aujourd'hui de 32,7 milliards à un peu plus de 40 milliards à l'horizon 2025".

Le général Pierre de Villiers veut rejoindre les 2% dès 2020

Depuis plusieurs mois, le chef d'état-major des armées demande une hausse progressive du budget de la défense pour atteindre les 2% du PIB (41 milliards en euro 2017), contre 1,78% (budget 2016). Face à l'urgence de la situation, le général Pierre de Villiers souhaite que la France atteigne la cible de 2 % du PIB, avant la fin du prochain quinquennat. Soit bien avant 2025 et si possible dès 2020. Et pourtant... "Ma priorité", a poursuivi Manuel Valls, "c'est de protéger les Français, et d'abord les protéger de la principale menace que nous connaissons aujourd'hui, celle du terrorisme islamique".