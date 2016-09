Aux États-Unis, les fabricants d'armes profitent des fusillades

Face aux tueries et attaques, nombre d'Américains choisissent de s'offrir une arme à feu afin d'assurer leur propre protection. Un comportement qui s'est révélé particulièrement lucratif pour les fabricants d'armes à feu et de munitions aux États-Unis. Smith & Wesson, le deuxième fabricants d'armes du pays, a ainsi enregistré lors du premier trimestre de son exercice décalé 2017 (mai-juillet) un bond de 226% de son profit net, à 32,6 millions de dollars contre 14,4 millions de dollars un an auparavant. Son chiffre d'affaires s'est quant à lui inscrit en hausse de 40,1%, à 207 millions de dollars.

Fort de ce succès commercial, le cours de l'action Smiths & Wesson a grimpé de 25,5% depuis le début de l'année. Par rapport à début 2015, la hausse est même de 179%, et les différentes fusillades n'ont aucunement ralenti cette croissance. Un graphique publié par le Guardian montre ainsi que le cours de l'action s'est inscrit en hausse après les récentes fusillades de San Bernadino (2 décembre 2015), Orlando (12 juin 2016) et Dallas (7 juillet). SW ne fait pas figure d'exception : les actions des autres fabricants d'armes, comme Sturm, Ruger & Company, Vista Outdoor ou encore TASER International, ont fait de même.

De son côté, Glock -leader mondial des pistolets mais non coté en Bourse- a vu en 2015 son chiffre d'affaires grimper de 55% en 2015, à 501 millions d'euros. Connaissant du succès avec le lancement de deux nouveaux modèles de petite taille aux États-Unis, son premier marché, le fabricant d'armes a enregistré quelque 96,7 millions de dollars de bénéfice net, (+208%) selon le registre des sociétés consulté début août par le quotidien économique allemand Wirtschaftsblatt.

De plus en plus d'armes à feu aux États-Unis

Depuis janvier, le nombre de tués par arme à feu aux États-Unis se rapproche rapidement des 10.000 personnes (9.632 au moment de l'écriture de cet article, selon le site Gun Violence Archive) et 2016 compte pour l'heure plus de fusillades de masse (258) que de jours dans l'année.

Face à ces cas de violence, le nombre de personnes possédant une arme à feu a quasiment doublé sur les huit dernières années, soulignait en janvier CNBC. Pour la seule année 2015, 23,1 millions de personnes (7,2% de la population totale) ont demandé une vérification des antécédents, nécessaire pour acheter une arme à feu Entre 1986 et 2013, le nombre d'armes à feu fabriquées aux États-Unis est passé de 3,04 millions à 10,84 millions, selon les dernières données du Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF), rattaché au ministère de la Justice. Largement adopté par les Américains pour leur protection personnelle, les pistolets fabriqués sont quant à eux passés de 662.000 en 1986 à 4,44 millions en 2013, soit plus de 600% d'augmentation.

Selon le rapport annuel 2015 de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI), les dépenses militaires en Amérique du Nord ont représenté en 2014 35,5% des dépenses totales mondiales dans le monde, à 627 milliards de dollars. Et cela ne semble pas prêt de changer.

