Aviation de combat : le Canada ne tranche pas vraiment

Le Canada n'a pas vraiment trancher pour le renouvellement de sa flotte. Il va commander 18 avions de chasse F-18 Super Hornet à Boeing pour remplacer sa flotte vieillissante de F-18 et lance en parallèle un nouvel appel d'offres afin de moderniser sa flotte de combat, a annoncé mardi le ministre de la Défense Harjit Sajjan. Par ailleurs, le Canada reste partenaire du programme de développement du chasseur furtif F-35 de Lockheed Martin, dont il avait annoncé l'acquisition de 65 appareils en 2010 avant de faire machine arrière il y a un an, face à des coûts exorbitants et la promesse de campagne du Premier ministre Justin Trudeau.

"Le gouvernement va lancer au cours de son mandat actuel (qui court jusqu'en 2019, Ndlr) un appel d'offres large, ouvert et transparent pour remplacer sa flotte de F-18", en service depuis plus de 30 ans, a affirmé en conférence de presse Harjiit Sajjian.

Pendant cet appel d'offres sur cinq ans et tout au long du processus de sélection, "nous allons mener des discussions approfondies avec l'industrie (aérospatiale, Ndlr) et des gouvernements étrangers pour nous assurer d'avoir l'information la plus fiable et à jour quant à nos options", a précisé la ministre des Approvisionnements publics, Judy Foote.

Bloquer l'achat des F-35

Le précédent gouvernement avait bloqué en 2010 une enveloppe de neuf milliards de dollars canadiens pour moderniser son aviation de chasse. Avec la relance de cet appel d'offres, le Rafale de Dassault Aviation, le Typhoon du consortium Eurofighter (BAE Systems, Airbus et Leonardo) ou encore le Gripen de l'avionneur suédois Saab se retrouvent à nouveau en course pour remplacer les F-18.

Pendant le processus de l'appel d'offres et en attendant les prochains appareils, 18 Super Hornet seront déployés dès 2018, comme solution "provisoire", a souligné Harjiit Sajjian. "Le gouvernement entamera des discussions avec le gouvernement des États-Unis et Boeing pour l'utilisation provisoire de ces chasseurs", a-t-il indiqué. En attendant leur entrée en service, l'armée canadienne va prolonger la durée de vie des F-18, en recrutant et en formant davantage de personnels, "pour répondre au problème de sous-effectif", ainsi qu'en "améliorant l'entretien de la flotte", selon le ministre de la Défense. La flotte de F-18 canadiens est actuellement de 77 appareils sur les 138 mis en service dès 1982.