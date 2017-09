Avions de combat : le conseil fédéral suisse veut réduire la facture

Le renouvellement de la flotte d'avions de combat suisses bloque sur une question de crédits. Berne veut réduire la facture proposée le chef du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) Guy Parmelin pour l'achat de nouveaux avions de combat et d'un système de défense antiaérien. En clair, pas question de mettre neuf milliards de francs suisses sur l'achat des appareils, qui vont succéder aux F-5 Tiger et aux F/A-18 au cours de la décennie 2020 et du système sol-air. Le conseil fédéral souhaiterait limiter la dépense entre six à huit milliards de francs suisses, dont 1 milliard pour la défense aérienne.

C'est pour cela que le DDPS revient à nouveau ce vendredi devant le Conseil fédéral, qui a retoqué la semaine dernière une première mouture du projet. Et ce d'autant que le projet de planification des dépenses de défense a identifié l'acquisition de matériels pour un montant de 16 milliards de francs suisses. Les futurs avions de combat ne seront pas la seule dépense du DDPS dans les années à venir. L'armée souhaite notamment trouver un successeur à ses blindés Leopard II. A suivre...

Jusqu'à 70 avions de combat

En mai dernier, le groupe d'experts et le groupe d'accompagnement avaient présenté quatre options d'acquisition d'avions. Ils avaient privilégié une option, la numéro 3. L'option la plus chère et la plus ambitieuse - la numéro une - consistait en l'achat de 55 à 70 avions et d'armes antiaériennes pour un montant estimé entre 15 et 18 milliards de francs suisses (13,76 et 16,52 milliards d'euros), selon le rapport. Option numéro 2, remplacer la flotte actuelle par près de 40 nouveaux avions de combat et renouvellement de la défense sol-air pour un montant évalué à 9 milliards de francs suisses environ (8,25 milliards d'euros). Enfin, la quatrième option, la plus économique, porte sur l'acquisition de 20 appareils avec le renouvellement d'un système de défense antiaérien pour cinq milliards de francs suisses environ (4,58 milliards d'euros). Cette option prévoit également de conserver les 30 F/A-18 en service plus longtemps que prévu.

S'agissant de l'option numéro trois, le groupe d'expert préconisait le remplacement de la flotte actuelle par près de 30 nouveaux avions de combat avec une hausse significative des performances pour la défense sol-air pour des besoins financiers de 8 à 8,5 milliards de francs suisses environ (de 7,3 milliards à 7,8 milliards d'euros). Cette option a obtenu la majorité des voix de la part du groupe d'accompagnement (9 sur 14) tandis que l'option 1 a obtenu trois voix. La possibilité d'échelonner une acquisition de cette envergure sur une longue durée a aussi été évoquée. L'option 2 a obtenu deux voix, et, enfin, la dernière une voix.