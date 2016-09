Avions ravitailleurs : l'Inde claque à nouveau la porte à Airbus

Au cœur de l'été, l'information est passée relativement inaperçue. La décision de New Delhi de casser une seconde fois la procédure d'achat d'avions ravitailleurs est un nouveau coup de massue pour Airbus Defense and Space, qui était comme la première fois en négociations exclusives en vue de signer un contrat pour la vente de six A330 MRTT (Multi-Role Tanker Transport), dont le montant est évalué à plus d'un milliard de dollars. Plusieurs sources concordantes ont confirmé cette décision de New Delhi, qui est décidément toujours aussi surprenant en matière d'achat d'armes.

En outre, jusqu'ici aucune information sur la raison de cette décision n'a filtré. Chez Airbus, toujours dans le flou, on espérait désormais un contrat d'Etat à Etat à l'image de celui négocié pour le Rafale en Inde. Contrat qui serait d'ailleurs proche d'être signé...

Pourquoi une telle décision

Deux explications peuvent être avancées. La première très classique : le débat entre l'armée de l'air indienne (IAF), qui tient absolument aux A330 MRTT, d'Airbus, et l'incontournable administration indienne, qui choisit en général l'offre "la mieux-disante" au niveau financier. Un débat qui a une nouvelle fois tourné en faveur de la seconde, poussée par le lobby russe très présent en Inde et concerné par cet appel d'offres. Cela avait été le cas en janvier 2010 quand New Delhi avait annulé une première fois sa commande d'A330 MRTT. Mais cette fois-ci l'explication ne tiendrait pas la route si l'on en croit le communiqué d'Airbus de l'époque.

"Nous sommes heureux de confirmer que nous avons été sélectionnés par le gouvernement indien comme le mieux disant au terme d'un appel d'offres pour des avions ravitailleurs", avait déclaré en janvier 2013 un porte-parole d'Airbus Defence and Space, la branche militaire du constructeur européen.

Seconde explication, en 2015, Airbus a fait l'objet d'une enquête du Bureau d'enquêtes Central (CBI), une agence chargée d'enquêter dans des affaires de corruption, selon un communiqué publié en mai 2015 par le ministère de la Défense indien. Le CBI devait donner une recommandation au ministère de la Défense dans une affaire concernant le ministère de l'aviation civile et Airbus. Mais depuis ce communiqué, aucune autre information n'a été communiquée par le ministère de la Défense.

La saga de l'A330 MRTT en Inde

Plus de dix ans qu'Airbus bataille en Inde pour vendre six A330 MRTT. Trois ans après avoir sélectionné une deuxième fois l'avion ravitailleur d'EADS, l'Inde casse une nouvelle fois la procédure d'acquisition de ces appareils en envoyant un courrier d'annulation cet été à Airbus. En 2011, l'A330 MRTT avait à nouveau été en concurrence contre l'avion russe Il-78... qu'il avait déjà battu à l'issue d'un appel d'offres lancé en 2006.

En mai 2009, l'Inde avait choisi une première fois l'A330 MRTT mais, en janvier 2010, New Delhi avait annulé sa commande en raison du prix élevé des avions contre les recommandations de l'IAF. En Inde, c'est l'offre la moins-disante qui est sélectionnée. Le Multi Role Tanker Transport (MRTT) est un A330 d'Airbus modifié en avion-ravitailleur par Airbus Defence and Space, la branche militaire d'Airbus Group basée à Getafe, au sud de Madrid.

Pour le groupe Airbus, qui a subi d'autres déboires en Inde, le cauchemar se poursuit. En 2007, l'Inde avait annulé un appel d'offres pour l'achat de 197 Fennec initialement gagné par Airbus Helicopters. Ce contrat de 400 millions d'euros pouvait à l'époque monter jusqu'à 1,5 milliard avec l'achat au total de 600 appareils. Le contrat a finalement été attribué... aux Russes.