Boeing sonde les industriels aéronautiques français. De bon augure pour le "MOM" ?

Pour les industriels français un partenariat avec Boeing revêt une grande valeur. Il leur permet non seulement d'augmenter leur chiffre d'affaires et l'emploi, mais aussi de développer leur présence à l'international. (Crédits : © Robert Sorbo / Reuters)

Pour la première fois de son histoire, Boeing a mené une enquête sur les fournisseurs d'un seul pays, la France. L'objectif est mieux cerner les attentes des entreprises françaises et "de donner les chances d'aller plus loin". De bon augure pour les équipementiers tricolores alors que se profile pour la prochaine décennie le lancement d'un nouvel avion sur le segment du Middle of the Market (MOM).