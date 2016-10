Comment Obama veut envoyer des hommes vivre sur Mars avant 2030

Barack Obama et son épouse Michelle posent avec toute l'équipe d'astronautes de la navette spatiale Endeavour de la Nasa, le 29 avril 2011, au Centre spatial Kennedy de Cape Canaveral (Floride). (Crédits : Reuters)

Ce mercredi, le président des Etats-Unis a renouvelé sa volonté de voir puissance publique et secteur privé travailler main dans la main pour faire ce "pas de géant" vers la planète rouge et, surtout, réussir à s'y implanter durablement. Six sociétés sont d'ores et déjà désignées pour créer des prototypes spatiaux.