Contrat "historique" signé par Dassault Systèmes avec Boeing

L'éditeur français de logiciels industriels Dassault Systèmes a annoncé mardi avoir conclu un accord avec Boeing afin de moderniser l'ensemble de la chaîne de production de l'avionneur américain, précisant qu'il s'agissait du contrat "le plus important de son histoire".

"Boeing va élargir le déploiement des produits développés par Dassault Systèmes", a annoncé le français dans un communiqué, confirmant des informations publiées par Le Figaro, qui estimait le montant du contrat à 1 milliard de dollars (environ 860 millions d'euros). Contacté par l'AFP, Dassault Systèmes n'a pas souhaité préciser de montant.

Contrat à long terme

Le contrat concerne le logiciel "3DEXPERIENCE", qui sera utilisé par Boeing pour le développement de ses avions commerciaux comme de ses appareils militaires et spatiaux. Le groupe français ne précise pas non plus la durée sur laquelle s'étend cet accord, évoquant juste "un contrat à long terme". Selon le Figaro, il engage Boeing sur 30 ans, par tranches de dix ans renouvelables.

Ce contrat aura des "impacts positifs" dans les comptes de Dassault Systèmes à partir de 2018, a indiqué le directeur financier Thibault de Tersant lors d'une conférence téléphonique, ajoutant que le groupe l'avait décroché après un an et demi de compétition.

Unifier l'usage du numérique chez Boeing

Dassault Systèmes, qui a parallèlement publié des résultats trimestriels marqués par une révision à la baisse de certains objectifs, explique que ce logiciel "va permettre à Boeing de renforcer la collaboration digitale de bout en bout dans les domaines de la conception, de l'ingénierie, de l'analyse, de la planification de la production et de l'exécution en atelier à tous les niveaux de l'entreprise".

Le logiciel vise à améliorer la productivité de l'entreprise en unifiant l'usage du numérique à tous les niveaux, de façon à standardiser le travail et, par exemple, repérer d'éventuel problèmes avant que la production ne soit lancée de façon effective.

(Avec AFP)