Coup dur pour Airbus, Qatar Airways achète des Boeing 737MAX

Boeing frappe un grand coup face à son rival Airbus. Qatar Airways a annoncé la commande ferme de 40 porteurs et la signature d'une lettre d'intention pour l'achat de 60 B737MAX. La valeur de ces 100 avions s'élève à 18,6 milliards de dollars au prix catalogue.

"Commande historique"

Cette commande "importante et historique" va "doper notre croissance pour des années et des décennies à venir", a souligné Akbar Al Baker, le patron de la compagnie du Golfe, lors d'une conférence de presse à Washington. Aucune date de livraison n'a été donnée. Cette commande répond non seulement aux besoins de croissance de la compagnie mais aussi aux "difficultés en cours" des livraisons d'Airbus, a ajouté Akbar Al Baker.

Les difficultés de Pratt & Whitney

Cette intention de commander des B737 traduit en effet la défiance et l'irritation de la compagnie du Golfe à l'égard de l'A320neo remotorisé par Pratt & Whitney, dont les difficultés retardent les livraisons. Qatar Airways n'avait pas acheté un monocouloir à Boeing depuis 15 ans !

En juin, Qatar Airways avait annulé le premier exemplaire des 50 monocouloirs européens qu'elle avait commandés en 2011. Il y a un an, en octobre 2015, la compagnie, initialement compagnie de lancement de l'A320neo, avait déjà refusé de prendre livraison du premier appareil, mais sans l'annuler, et ce fut Lufthansa qui reçut le premier appareil en janvier.

Visiblement Akbar Al-Baker n'est pas rassuré par la capacité de Pratt & Whitney à avoir réglé ses difficultés. Début septembre Fabrice Brégier, le PDG d'Airbus, avait assuré dans Les Echos que le motoriste « avait réglé l'ensemble des problèmes techniques sur ses moteurs et qu'il ne leur restait plus qu'à conforter leur montée en cadence ».

Une partie des A320neo annulée ?

Reste une question. Que va faire Qatar Airways de sa commande d'A320neo ? Selon un observateur, Qatar Airways devrait prendre les premiers exemplaires qui doivent être livrés à court terme. D'autant qu'ils sont en grande partie payés. En revanche, il est beaucoup plus dubitatif pour les appareils qui doivent être livrés à plus long terme.

« Une partie de la commande d'A320neo est menacée, assure-t-il, car Qatar Airways n'a pas besoin d'autant d'avions moyen-courriers. »

Pour autant, toute éventuelle annulation de commandes d'A320neo sera également liée à la capacité de Boeing à trouver des créneaux de livraisons aux appareils de Qatar Airways.