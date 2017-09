Coup dur pour Thales, SES confie la future constellation O3b à Boeing

L'opérateur de satellites européen SES a choisi ce juillet Boeing pour la construction de sa future constellation 03b, dont la première avait pourtant été confiée à Thales Alenia Space (TAS), selon des sources concordantes. C'est une grosse déception pour TAS, qui avait semble-t-il fait une très belle offre sur les plans technologique et financier à SES. TAS était jusqu'ici le partenaire stratégique de SES sur 03b. Mais Boeing a inclus dans sa proposition la fourniture de capacités pour le gouvernement américain et a promis de développer des satellites uniques et hyper puissants, selon nos informations. Ce qui a convaincu SES de se lier à Boeing, TAS et Orbital ne pouvant pas proposer de la fourniture de capacités. SES et Boeing vont annoncer ce contrat ce lundi lors du sommet spatial organisé par Euroconsult.

"Thales est notre partenaire industriel sur le projet le plus innovateur de notre industrie, qui est O3b", avait pourtant expliqué en 2015 à La Tribune le PDG de SES Karim Michel Sabbagh.

Tout en restant très discret sur la nature de ce contrat, SES en avait dévoilé quelques bribes dans un communiqué financier publié le 28 juillet dernier. L'opérateur luxembourgeois annonçait avoir signé avec Boeing "un nouvel accord portant sur le développement d'innovations afin de fournir des technologies de nouvelles générations qui renforceront la flotte de satellites de SES". Plus précisément, cet accord concerne SES Networks qui regroupe les services de données fixes, les services de mobilité et les services aux administrations publiques ainsi que la constellation O3b. Ce contrat de développement "marque la dernière étape dans la fourniture de technologie de prochaine génération qui devrait renforcer et accroître le marché potentiel de SES Networks", une entité, qui génère une croissance robuste .

Deux projets de constellations pour SES

SES, qui dispose d'une flotte de plus de 50 satellites géostationnaires et 12 satellites en orbite terrestre moyenne, a déposé pour le compte de sa filiale O3b détenue à 100%, des demandes de licences pour deux projets de constellations, O3bN et 03bl, auprès de la Commission fédérale des communications américaine (Federal Communications Commission). Selon Space News (novembre 2016), la constellation O3bN en bande Ka comprendrait jusqu'à 24 satellites en orbite équatoriale circulaire. La constellation O3bI en bande Ka comprendrait jusqu'à seize satellites à une altitude de 8.062 km dans deux plans inclinés de 70 degrés par rapport à l'équateur. Les deux constellations O3bN et O3bI seraient exploitées séparément du réseau actuel O3b, les satellites en orbite équatoriale étant toutefois susceptibles d'être utilisés afin de combler un déficit de service dans le réseau O3b en cas d'échec au lancement ou de panne en orbite.

De son côté, Boeing a déposé en juin 2016 une demande de licence à la FCC pour une constellation, dans un premier temps de 1.396 satellites, et dans un deuxième temps d'un total de 2.956 satellites non-géostationnaires, pour des services de communications fixes en bande V. En novembre 2016, le groupe américain a déposé une nouvelle demande de licence pour une nouvelle constellation de 60 satellites pour des services de connexion à très haut débit en bande Ka.