Dassault livre son premier Falcon 8X pile à l'heure

Encore une bonne nouvelle pour Dassault Aviation. Après le contrat Rafale en Inde, c'est au tour des avions d'affaires d'en apporter une satisfaction au constructeur tricolore, qui a livré mercredi son premier Falcon 8X. Elle marque "la mise en service officielle du nouveau vaisseau-amiral ultra long-courrier de l'entreprise", a souligné Dassault Aviation dans un communiqué. Le premier 8X a été livré à Amjet Executive, qui devient ainsi le tout premier exploitant de cet appareil, vendu environ 55 millions de dollars, soit 10% plus cher que le 7X, selon les chiffres communiqués en mai 2014.

"Livrer dans les temps et en parfait ordre de marche le nouveau vaisseau-amiral de notre famille Falcon est pour nous une immense source de fierté", a expliqué le PDG de Dassault Aviation, Eric Trappier, cité dans le communiqué.

D'autres livraisons devraient intervenir au cours des prochaines semaines auprès de clients d'une dizaine de pays en Europe, au Brésil, aux États-Unis, aux Émirats Arabes Unis et en Inde. Onze exemplaires sont actuellement en assemblage final dans l'usine de Mérignac et 16 sont en cours d'aménagement et de mise en peinture sur notre site de finition de Little Rock, dans l'Arkansas, précisé Dassault Aviation. Le site américain a d'ailleurs récemment fait l'objet d'un chantier d'extension de 60 millions de dollars "pour pouvoir faire face à l'afflux prévu des nouveaux triréacteurs Falcon 8X".

Amjet, un opérateur de longue date de la famille Falcon

Basée à Athènes, la compagnie Amjet qui est un opérateur Falcon de longue date, propose des services de gestion de flotte, de vols à la demande, de vente ainsi que de maintenance et réparation. Elle exploite un parc composé du Falcon 50 sur le segment moyen-supérieur, du Falcon 900EX EASy à long rayon d'action et du Falcon 7X à ultra long rayon d'action.

"Je suis très heureux d'ajouter le nouveau Falcon 8X à notre flotte", a déclaré le président d'Amjet, Abakar Manany, qui a pris les commandes du vol de convoyage. "En tant que pilote, je peux attester personnellement des qualités remarquables d'agilité et de pilotage de cet imposant nouveau triréacteur. Le niveau exceptionnel de ses performances et de son confort en cabine nous permettra de répondre encore mieux aux besoins opérationnels d'une clientèle toujours plus exigeante".

Un rayon de près 12.000 km

Le 8X est pile à l'heure, voire même un peu en avance. Ce qui démontre la performance industrielle de Dassault Aviation. Il a reçu sa certification AESA et FAA au mois de juin et entre aujourd'hui en service en parfaite conformité avec le calendrier, deux ans après l'annonce de son lancement. La certification est intervenue à l'issue d'une campagne d'essais opérationnels d'un mois autour du globe, afin de garantir la fiabilité et la maturation des systèmes de bord dès le premier jour d'exploitation. Le 8X est en concurrence directe avec le G550 de l'américain Gulfstream et le Global 6000 du canadien Bombardier.

Dérivé du Falcon 7X, le 8X a fait son premier vol le 6 février 2015. Il offre la plus grande autonomie (11.945 km) et la plus longue cabine de toute la gamme Falcon, permettant à ses passagers de voler très confortablement et sans escale de Pékin à New York, de Hong Kong à Londres ou de Los Angeles à Moscou. Il peut transporter jusqu'à 19 passagers. Il affiche les mêmes performances que le 7X en termes d'économie de fonctionnement et de capacités terrains courts. Enfin, il possède, selon Dassault Aviation, la cabine la plus silencieuse et les commandes de vol numériques les plus avancées de l'aviation d'affaires.