Delta Air Lines annule une commande de 18 Boeing 787

C'était attendu mais ça fait mal à Boeing. La compagnie aérienne américaine Delta Air Lines a annulé une commande de 18 appareils Boeing 787-8 Dreamliner qui avaient été commandés par Northwest Airlines, a-t-elle indiqué mardi dans un communiqué. Deux compagnies qui avaient fusionné en 2008. Cette annonce a chahuté l'action Boeing, qui a perdu 0,88% à Wall Street (Dow Jones). Selon les médias spécialisés américains, cette commande était évaluée à environ 4 milliards de dollars. Delta avait déjà reporté en 2010 cette commande à après 2020.

"Cette décision est consistante avec notre stratégie d'évaluer prudemment nos besoins en matière d'appareils gros porteurs (wide body)", a précisé Delta.

Le 787 Dreamliner est le dernier né de la gamme Boeing. Entré en service en 2011, plus de 1.200 exemplaires ont été commandés et un peu moins de 500 livrés. La version 787-8 peut emporter environ 250 passagers sur un rayon d'action de plus de 13.500 kilomètres. C'est la version de base de cet appareil considéré comme particulièrement économe en carburant en raison de l'utilisation de matériaux composites dans sa construction.