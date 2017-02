Départ surprise de Marwan Lahoud d'Airbus

Selon plusieurs sources concordantes, le directeur général délégué d'Airbus en charge de l'international, de la stratégie et des affaires publiques Marwan Lahoud quitte le groupe. Une annonce officielle sur le départ de ce cavalier émérite serait imminente. Rien ne laissait présager le départ du président du GIFAS, qui s'entend bien avec le patron d'Airbus Tom Enders. Au bout de trente ans dans l'aéronautique et vingt ans dans le groupe Airbus, Marwan Lahoud tire donc sa révérence.

Depuis 2012, il était PDG d'Airbus Group France. Il a également été élu président du GIFAS (Groupement des Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales) en 2013. Avant les années 2000, il a joué un rôle clé dans la création d'EADS en menant les négociations de fusion entre l'Aérospatiale et Matra. En 2000, il prend le poste de vice-président chargé des fusions et des acquisitions au sein du groupe EADS nouvellement créé. Il dirige ensuite MBDA avant d'être nommé à son poste actuel.