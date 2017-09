Embraer signe une belle commande d'avions régionaux E-Jets

Embraer a obtenu une belle commande de la part du groupe américain SkyWest, maison mère de deux compagnies aériennes dont SkyWest Airlines et d'une compagnie de leasing. Le constructeur brésilien a annoncé ce mercredi un accord pour une commande ferme de 25 avions régionaux E-Jets à SkyWest, qui a enregistré un chiffre d'affaires de 1,57 milliard de dollars au premier semestre 2017. Le montant du contrat s'élève à 1,1 milliard de dollars au prix catalogue. Les 25 appareils devront être livrés entre mars 2018 et fin 2018.

Sur les 25 appareils, SkyWest recevra 15 E175 SC (Configuration spéciale), dans une configuration de 70 sièges. Toutefois, l'E175 SC dispose d'une cellule qui peut être retrofitée pour atteindre 76 sièges. Ils voleront sous les couleurs de Delta Air Lines. En outre, la compagnie aérienne américaine recevra 10 E175s, dans une configuration de 76 sièges, semblable aux appareils que SkyWest a déjà commandé. Ces appareils voleront pour Alaska Airlines.

Une part de marché majoritaire aux États-Unis

En tenant compte de ce nouveau contrat, Embraer a vendu plus de 360 avions régionaux E175 aux compagnies aériennes en Amérique du Nord depuis janvier 2013. L'avionneur brésilien a gagné "plus de 80% des commandes dans le segment des avions de 76 places", selon Embraer. Depuis sa mise en service, la famille E-Jets a reçu plus de 1.700 commandes, dont 1.300 appareils ont déjà été livrés. Les E-Jets volent dans les flottes de 70 clients dans 50 pays. L'E-Jet, configurable de 70 à 130 places, vole aussi bien dans des compagnies low-cost que régionales ou internationales.