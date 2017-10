En effaçant son tir avorté début septembre, Ariane 5 confirme sa fiabilité

81e succès d'affilée pour Ariane 5 depuis 2003. Après le tir avorté du 5 septembre, Arianespace a finalement lancé avec succès depuis le Centre spatial guyanais (CSG) les deux satellites de télécoms en attente : Intelsat 37e pour l'opérateur américain Intelsat (près de 6,5 tonnes) et BSAT-4a, un satellite de 3,52 tonnes dédié à la télévision numérique pour le constructeur SSL (Space Systems Loral) dans le cadre d'un contrat clé en main au profit du japonais Broadcasting Satellite System Corporation (B-SAT). Avec ce vol réussi, Arianespace signe le neuvième lancement de l'année : cinq Ariane 5, deux Soyuz et deux Vega.

Avec 9.958 kg de masse nette de charges utiles, le lancement VA239 avoisine le record d'emport atteint en juin dernier lors de VA237 (9.969 kg). A l'issue de cette mission, Arianespace a mis en orbite, depuis le début de l'année, 15 charges utiles, dont 12 vers l'orbite de transfert géostationnaire, pour une masse totale cumulée de 55.440 kg.

"Ce second record de performance en 2017 confirme l'amélioration permanente des capacités d'emport d'Ariane 5, fruit de l'expérience et du savoir-faire des équipes d'ArianeGroup. Nous avons réussi, en huit ans, à augmenter la performance du lanceur Ariane 5 ECA de 1,5 tonne et nous comptons bien renforcer encore cette performance de 250 kg d'ici à 2020", a expliqué le président exécutif d'ArianeGroup, Alain Charmeau.

Deux clients fidèles d'Arianespace

Fabriqué par Boeing, Intelsat 37e est le 59e satellite d'Intelsat à être lancé par Arianespace depuis la mise en orbite d'Intelsat 507 en octobre 1983. Deux autres satellites Intelsat figurent dans le carnet de commandes d'Arianespace (Intelsat 39 et Horizon-3e). "Nous sommes très heureux de la confiance renouvelée d'Intelsat qui, un peu plus d'un an après le lancement double d'IS-33e et de IS-36 et sept mois après celui d'Intelsat-32e/SKY Brasil-1, nous a choisis pour la mise en orbite d'IS-37e, le satellite le plus puissant de sa flotte EPICNG", a souligné le PDG d'Arianespace, Stéphane Israël.

BSAT-4a est le neuvième satellite lancé par Arianespace pour B-SAT. Depuis la création de B-SAT, Arianespace a lancé tous les satellites de l'opérateur japonais. Signe d'une présence inégalée sur ce marché, BSAT-4a est le 29e satellite géostationnaire lancé par Arianespace pour un opérateur japonais.