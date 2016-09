Et si l'Arabie Saoudite était le premier client du blindé Titus de Nexter

L'Arabie Saoudite pourrait devenir très rapidement le premier client du blindé 6x6 polyvalent Titus tant à l'export qu'en France. Ryad souhaite équiper deux brigades de l'armée de Terre de Titus ainsi que de canons tractés de 155 mm, selon des sources concordantes. Soit un contrat d'environ 300 millions d'euros. Un contrat ficelé lors de la venue il y a environ trois semaines à Paris d'une délégation saoudienne de haut niveau. Ce contrat serait une très bonne nouvelle pour Nexter, qui n'a pas signé de contrat export d'importance (hors munitions) depuis très longtemps. Interrogé, le groupe d'armements terrestres n'a pas souhaité faire de commentaires.

En France, Nexter a passé deux partenariats avec la police nationale, l'un avec le RAID, l'autre avec la BRI (Brigade de recherche et d'intervention) pour des prêts de véhicules en vue de mettre à niveau ce programme. Enfin, Nexter est en discussions avancées depuis de longs mois avec la Tchéquie qui souhaite acquérir 42 véhicules pour un montant évalué à peu moins de 100 millions d'euros.

Un produit low cost à 700.000 euros

Financé sur fonds propres, le Titus est proposé à un prix d'appel de 700.000 euros en vue de concurrencer un marché très encombré. Nexter a spécifié un châssis auprès du fabricant tchèque Tatra, basé sur des composants standards, et a choisi un moteur mis au point par l'américain Cummins (440 ch). Armé de n'importe quelle tourelle téléopérée de 7,62 à 20 mm ainsi que des lance-grenades de 40 mm, selon le niveau de menace et le type de mission et doté d'une électronique dernier cri, il peut emporter jusqu'à 12 soldats, en plus de l'équipage (deux à trois hommes).

La protection est également au cœur de la conception de Titus. Le véhicule est ainsi doté d'un blindage modulaire nouvelle génération qui lui confère une protection balistique (niveaux 2 à 4), une protection aux mines (niveaux 4a et 4b) ainsi qu'une protection contre les attaques d'engins explosifs improvisés (IED) de 150 kg maximum.