Et si l'Argentine achetait des corvettes "Made in France"

DCNS a enfin décidé de jouer sa carte à fonds en Argentine, qui souhaite acquérir quatre patrouilleurs de type OPV 90 (Offshore Patrol Vessel). Le groupe naval, qui a récemment reçu une délégation argentine, va très prochainement proposer quatre OPV Gowind (1.500 tonnes), qui serait fabriqués en partenariat avec Piriou à Concarneau dans le cadre de Kership. Deux des quatre navires de guerre serait fabriqués par le chantier naval argentin de Tandanor, basé dans le port de Buenos Aires. Une commande d'OPV de type L'Adroit est évaluée entre 350 et 400 millions d'euros.

La compétition sera rude face aux Chinois et au chantier naval espagnol Navantia. D'autant que la Coface semble encore réticente à garantir cette opération. Toutefois, la France a fait le nécessaire pour séduire les Argentins en envoyant en février dernier le patrouilleur L'Adroit. Ce navire prêté à la Marine nationale a effectué un exercice avec la marine argentine à hauteur de Punta Indio. Un hélicoptère de type Fennec (Airbus Helicopters), qui a enchaîné les "touch and go" (appontage et décollage sans arrêt des moteurs) sur la plateforme du navire, ainsi qu'un bâtiment de la Marine nationale argentine participaient à cet exercice. Cet exercice s'est déroulé sous l'œil de quatre officiers supérieurs de la marine argentine.

L'Adroit, un navire DCNS prêté à la Marine nationale

Dans le cadre du soutien à l'exportation, DCNS a mis à la disposition en 2011 de la Marine nationale pendant une période de trois un patrouilleur hauturier de type Gowind control nommé L'Adroit, développé par le groupe naval sur fonds propres. Le ministère de la Défense, la Marine nationale et DCNS ont ainsi signé une convention de mise à disposition de ce bâtiment le 26 octobre 2010. Le contrat a été prolongé par avenant trois fois de suite. Il reste à la disposition de la Marine nationale jusqu'à l'été 2017

"L'Adroit" a été déployé dans de nombreuses zones de crise telles que le golfe de Guinée ou la Méditerranée. Il a participé à différentes opérations en 2015, telles que la mission européenne Atalante de lutte contre la piraterie dans le golfe d'Aden, ou bien le sauvetage de ressortissants au Yémen.