Hausse du budget Défense à 2% du PIB : les industriels attendent des actes

Avec la menace terroriste, l'engagement militaire pour des opérations extérieures, le manque de moyens des armées, la hausse du Budget de la Défense est l'un des enjeux de la campagne présidentielle. Alors qu'un grand nombre de candidats ont repris à leur compte les demandes répétées de l'armée française en faveur d'un Budget de Défense à hauteur de 2% du PIB, contre 1,43% aujourd'hui, les industriels du secteur de l'aéronautique et de défense réclament eux aussi une telle hausse au cours du prochain quinquennat. Ce qui correspond à une augmentation de près de 40% par rapport au budget actuel.

"Il faut, c'est impératif, c'est essentiel, que l'effort de Défense soit porté d'ici 2022 à 2% du PIB (...). C'est un enjeu de campagne évoqué par tous les candidats. Quand il y aura un nouveau gouvernement, il sera important de voir comment cet effort sera traduit en actes et en décisions. Cela va déterminer notre modèle économique et notre évolution future", a déclaré ce jeudi Marwan Lahoud, le président du Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales (Gifas), lors de la présentation du bilan commercial du secteur, marqué par une nouvelle année record avec un chiffre d'affaires de 60,4 milliards d'euros, en hausse de 4,1%.