L'A380, le chat noir d'Airbus

Décidément l'A380 cumule à nouveau les problèmes. Airbus a annoncé ce mardi le report d'une année de la livraison de 12 A380 à la compagnie aérienne Emirates, le principal client du très gros porteur, sans donner d'explication sur les raisons de ce retard. Airbus "va adapter son rythme de livraison avec le report de la livraison à Emirates de six avions A380 de 2017 à 2018 et de six autres de 2018 à 2019", a-t-il indiqué, après un accord entre la compagnie aérienne et le motoriste britannique Rolls-Royce qui doit équiper ces appareils.

Emirates, qui va prendre mercredi pour la première fois la livraison d'un A380 motorisé par Rolls-Royce, avait fait état en novembre de problèmes techniques concernant les moteurs du britannique qui devaient lui être livrés. La compagnie de Dubaï demande notamment au motoriste une amélioration des performances de son moteur. Rolls-Royce est pressenti pour motoriser l'A380neo si un jour Airbus lance ce programme.

Maintien des livraisons à 12 A380 par an

Six livraisons sont reportées de 2017 à 2018 et six autres de 2018 à 2019 à la suite d'un accord conclu entre Emirates et le motoriste britannique Rolls-Royce et d'un deuxième accord conclu ensuite entre la compagnie émiratie et Airbus, a précisé le constructeur aéronautique européen dans un communiqué. En début d'année, Airbus avait indiqué avoir livré 27 A380 en 2015, un niveau qu'il prévoyait de maintenir en 2016 et en 2017. Sur les 11 premiers mois de 2016, Airbus a livré 21 A380.

L'avionneur européen reconfirme également son objectif de réduction de ses livraisons d'A380 à 12 par an annoncé en juillet dernier. Enfin, le constructeur souligne qu'il accélèrera la réduction de ses coûts fixes pour que l'impact du report des livraisons à Emirates soient minime sur l'équilibre financier du programme qu'il espère maintenir en 2017.