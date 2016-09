L'Angola s'offre 17 navires de guerre du chantier naval de Cherbourg CMN

C'est un nouveau très joli coup commercial réussi par CMN en Afrique, et plus précisément en Angola après celui signé en 2013 avec le Mozambique. Luanda a signé une commande au chantier naval de Cherbourg, Constructions Mécaniques de Normandie, portant sur la vente de 17 patrouilleurs courts et longs ainsi que des intercepteurs pour un montant de 495 millions d'euros. Un contrat signé au moment où le pays traverse une grave crise économique en raison de la chute des cours du pétrole.

Dans un décret signé par le président José Eduardo dos Santos en date du 29 août, les autorités angolaises ont annoncé que le contrat a été attribué à Privinvest Shipbuilding Investments LCC, présidée par l'homme d'affaires français d'origine libanaise Iskandar Safa et propriétaire de CMN.Dans un communiqué, Privinvest a confirmé au nez et à la barbe de l'italien Leornardo (ex-Finmeccanica), la "fourniture d'une série de bâtiments pour la marine angolaise". Reste encore à financer ce contrat par les banques, toujours très prudentes.

Des navires destinés à protéger les plateformes pétrolières

Ces navires, dont le type n'a pas été précisé, auront pour mission "l'interception et la dissuasion, ainsi que la surveillance permanente des côtes" du pays, a précisé le décret. Ils auront pour mission de protéger les plateformes pétrolières de l'Angola. La société d'Etat en charge des hydrocarbures Sonangol a d'ailleurs annoncé mi-août son intention de mettre sur le marché 18 blocs pétrolifères, tous situés en offshore, dont douze seraient extrêmement prometteurs.

Pour CMN, ce contrat s'il est confirmé, est une bonne nouvelle pour la pérennité du site de Cherbourg. Il est dans la droite ligne de celui signé par le président du Mozambique, Armando Guebuza, venu à Cherbourg en septembre 2013 avec François Hollande. CMN avaient alors vendu à ce pays 24 bateaux de pêche (dont 21 palangriers), trois intercepteurs de 32 mètres de type HSI pouvant atteindre la vitesse de 45 nœuds, et enfin, trois patrouilleurs trimarans de 42 mètres de la classe Ocean Eagle. Trois autres intercepteurs avaient été commandés par la suite par Maputo.

Construction d'un chantier naval

La holding Privinvest a également annoncé l'installation prochaine en Angola, avec la société locale Simportex, d'un chantier naval "en vue de construire des navires de guerre et de fournir une large variété de services à la flotte angolaise". "Ce chantier marque une nouvelle étape dans notre coopération avec l'une des économies les plus dynamiques en Afrique", s'est réjoui le président de Privinvest, Boulos Hankach.

En Angola, Privinvest a déjà signé début juillet avec le ministère de l'Énergie et de l'Eau un protocole d'entente pour développer une production d'énergie hydraulique au cours de la prochaine décennie. L'Angola souhaite produire 9.000 Mégawatts grâce à la production d'énergie hydraulique, et fournir un accès à l'énergie pour plus de 14 millions de personnes d'ici à 2025. Les filiales de Privinvest, CMN et Hydroquest, conçoivent et produisent des turbines spéciales qui peuvent être utilisées à la fois dans les rivières et dans la mer.

Un pays en crise

Après le boom économique qui a suivi la fin de la guerre civile en 2002, l'Angola, actuel premier producteur de pétrole en Afrique subsaharienne, subit de plein fouet la chute des cours de l'or noir. L'agence de notation SP Global Ratings (ex-Standard and Poor's) a d'ailleurs abaissé en août de stable à négative la perspective d'évolution des notes d'endettement de l'Angola, en raison de l'affaiblissement de l'économie du pays qui souffre de la faiblesse des cours du pétrole.

En outre, les dépenses publiques ont été réduites dans le cadre d'un plan d'austérité, notamment le budget de la défense. Plus d'un tiers de ses 25 millions d'habitants vivent sous le seuil de pauvreté et le cours officiel de la devise angolaise, le kwanza, a perdu plus de 60% face au dollar depuis le début 2015. Enfin,le ministre des Finances en place depuis trois ans, Armando Manuel, a été limogé lundi, sans explication officielle.