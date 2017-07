L'Inde classe le dossier des pseudo-fuites sur le sous-marin Scorpène

C'est terminé. Près d'un an après les révélations du journal australien "The Australian" sur des fuites de documents concernant le programme de sous-marin Scorpène fabriqué par Naval Group (ex-DCNS), l'Inde a classé le dossier Scorpène X, qui n'a occasionné aucun préjudice pour le groupe tricolore, selon des sources concordantes. New Delhi l'a d'ailleurs annoncé au PDG de Naval Group Hervé Guillou, qui était de passage dans la capitale indienne la semaine dernière. "Cette histoire est derrière Naval Group", assure-t-on à La Tribune. Les soupçons pèsent lourdement sur un concurrent européen du groupe français, qui a tenté une manœuvre de déstabilisation.

C'est une très bonne nouvelle pour le groupe naval, qui va pouvoir enclencher à nouveau la marche avant en Inde. Si le groupe proposait déjà des offres pour couvrir les très nombreux besoins de la marine indienne, il en devient beaucoup plus légitime avec la décision de New Delhi de classer ce dossier. Avec son partenaire Mazagon Dock Limited (MDL), Naval Group propose trois nouveaux sous-marins Scorpène mais de nouvelle génération. Le groupe français postule également pour la vente de six sous-marins dans le cadre du programme P-75I. Enfin, il participe avec le chantier naval Pipavav, devenu l'an dernier Reliance Defence and Engineering (groupe Reliance) à l'appel d'offres pour la construction de quatre LPD (Landing Platform Dock), des bâtiments de type Mistral.