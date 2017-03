L'Indonésie prête à monter dans l'A400M

L'Indonésie a signé une lettre d'intention avec Airbus en vue de l'acquisition d'avions de transport militaire A400M, sans préciser le nombre d'appareils ni le montant du contrat, a annoncé l'avionneur européen mercredi. "Des discussions à venir concerneront, entre autres, le nombre d'appareils", a précisé Airbus dans un communiqué. Ces avions seraient destinés à la sécurité civile de l'archipel, qui deviendrait ainsi le huitième client de ce programme, qui a connu des difficultés et des surcoûts.

Cette annonce est intervenue alors que le président de la République française, François Hollande, effectue depuis dimanche l'ultime tournée internationale de son quinquennat, qui l'a conduit notamment en Indonésie. Cette lettre d'intention figure dans la liste officielle des accords signés lors de la visite de François Hollande dans le pays.

Un avion clé pour l'Indonésie?

"Nous pensons que l'A400M sera un atout exceptionnel pour appuyer la vision de l'Indonésie de créer un pont aérien afin d'aider à redistribuer la richesse et les ressources à travers l'Archipel", s'est félicité le patron des programmes militaires d'Airbus, Fernando Alonso. Selon lui, "l'A400M et ses performances exceptionnelles le rendent parfaitement qualifié pour jouer un rôle clé dans la création d'un réseau de transport aérien sûr et robuste pour l'Indonésie".

L'Indonésie serait ainsi le neuvième client de l'A400M et le deuxième en Asie-Pacifique après la Malaisie. Les six autres pays engagés dans le programme sont la France, l'Allemagne, l'Espagne, la Belgique, le Luxembourg, la Grande-Bretagne et la Turquie. Cette percée commerciale de l'A400M est une bonne nouvelle pour Airbus, après des années de difficultés et de retards qui ont alourdi le coût du programme. Airbus a livré 17 A400M en 2016, contre 11 en 2015.