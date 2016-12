L'Iran ne commande que... sept appareils à Airbus

L'Iran a finalisé un accord avec Airbus pour l'achat de sept avions, a annoncé le ministre iranien du Travail cité jeudi par l'agence de presse étudiante iranienne (Isna). "L'accord a été finalisé avec Airbus pour acheter sept avions. La livraison des appareils commencera en mai", a dit Ali Rabii. Cette première commande à Airbus, dont une équipe commerciale est actuellement en Iran, devrait être le prélude à une série de contrats plus importants. En janvier 2016, l'Iran avait signé un accord avec Airbus sur l'acquisition de 118 Airbus (45 A320 dont 24 versions remotorisées NEO, 45 A330, dont 18 A330neo, 16 A350-1000 et 12 A380).

Qatar Airways veut des A321neo motorisés par CFM

Le ministre du Travail iranien n'a pas précisé le type d'appareils acheté mais, vu la rapidité de livraison, il pourrait s'agir d'A320neo destinés initialement à Qatar Airways, qui a refusé cette année la livraison de quatre monocouloirs A320neo en raison de problèmes de moteur fabriqué par l'américain Pratt & Whitney. Selon nos informations, Airbus aurait une douzaine d'A320neo en souffrance (des queues blanches).

"Oui, nous avons annulé quelques livraisons", a déclaré lundi le directeur général de Qatar Airways, Akbar al-Baker. "Nous négocions avec Airbus (sur les moyens) de poursuivre notre relation et de maintenir notre commande hormis les appareils" dont la livraison a été annulée, a-t-il ajouté.

Akbar al-Baker ne veut plus d'A320neo. "Nous cherchons à remplacer les A320neo par des A321", avait-il précisé lundi. Selon lui, Qatar Airways "renégocie" également pour que les appareils soient dotés de moteurs fabriqués par CFM International, la co-entreprise franco-américaine. Certains des A320neo sont équipés de moteurs Pratt et Whitney. Par ailleurs, l'A321neo d'Airbus équipé d'une motorisation PurePower PW1100G-JM de Pratt & Whitney a obtenu jeudi sa certification de la part de l'EASA (Agence Européenne de la Sécurité Aérienne) et de la FAA (Federal Aviation Administration).

Un contrat de plus de 50 appareils?

Après avoir signé dimanche un contrat avec Boeing pour l'achat de 80 appareils, l'Iran met la dernière main à un contrat portant sur l'achat de plus d'une cinquantaine d'avions de ligne à Airbus, avait déclaré dimanche un responsable iranien à Reuters. L'accord avec Airbus, qui porte dans un premier temps sur environ la moitié des 118 avions ayant fait l'objet d'une commande provisoire en janvier, devrait être finalisé dans les deux prochains jours, a précisé ce responsable.

Les premiers avions à arriver en Iran devraient être européens. Les appareils Airbus et les turbopropulseurs du constructeur régional ATR (50-50 entre Airbus et Leonardo), devraient être livrés en 2017, selon le même responsable. Les livraisons de Boeing devraient commencer en 2018, avait-il expliqué.

Accord en janvier 2016

En janvier 2016, la visite du président iranien Hassan Rohani s'était soldée pour l'avionneur européen par un accord avec la compagnie nationale iranienne portant sur l'achat par celle-ci de 118 appareils pour un montant de 25 milliards de dollars au prix catalogue. Un contrat important à plus d'un titre, notamment par son ampleur et par le type d'avions commandés.

Iran Air s'est en effet engagée sur 45 A320 dont 24 versions remotorisées NEO, et surtout sur des avions long-courriers avec 45 A330 (dont 18 A330 NEO), 16 A350-1000 et 12 A380, en mal de commandes depuis longtemps. Le géant des airs devraient toutefois patienter avant d'être commandés par les Iraniens, qui doivent d'abord moderniser l'aéroport de Téhéran pour accueillir l'A380.