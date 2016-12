L'Iran tout près de signer un contrat d'une cinquantaine d'avions avec Airbus

Après avoir signé dimanche un contrat avec Boeing pour l'achat de 80 appareils, l'Iran met la dernière main à un contrat portant sur l'achat de plus d'une cinquantaine d'avions de ligne à Airbus, a déclaré dimanche un responsable iranien à Reuters. L'accord avec Airbus, qui porte dans un premier temps sur environ la moitié des 118 avions ayant fait l'objet d'une commande provisoire en janvier, devrait être finalisé dans les deux prochains jours, a précisé ce responsable.

Les premiers avions à arriver en Iran devraient être européens. Les Airbus et les appareils turbopropulsés par ATR, dont Airbus détient la moitié du capital, devraient être livrés en 2017, selon le même responsable. Les livraisons de Boeing devraient commencer en 2018, a-t-il dit.

Accord en janvier 2016

En janvier 2016, la visite du président iranien Hassan Rohani s'était soldée pour l'avionneur européen par un accord avec la compagnie nationale iranienne portant sur l'achat par celle-ci de 118 appareils pour un montant de 25 milliards de dollars au prix catalogue. Un contrat important à plus d'un titre, notamment par son ampleur et par le type d'avions commandés. Iran Air s'est en effet engagée sur 45 A320 dont 24 versions remotorisées NEO, et surtout sur des avions long-courriers avec 45 A330 (dont 18 A330 NEO), 16 A350-1000 et 12 A380, en mal de commandes depuis longtemps.