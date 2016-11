L'OMC juge illégales les aides reçues par Boeing pour le B777X

Nouvel épisode dans le conflit entre les Etats-Unis et l'Union européenne sur les aides publiques accordées à leur industrie aéronautique. Un dossier ouvert en 2004 par les plaintes mutuelles de Washington et Bruxelles déposées à l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC). Plus de deux mois après avoir été épinglé par l'OMC au motif que l'Union européenne ne s'était pas conformée à ses précédentes décisions concernant les aides apportées à ses entreprises aéronautiques, et notamment Airbus, le camp européen a aujourd'hui le sourire.

Aides pour le B777X

Ce lundi, l'OMC, qui avait déjà dénoncé en 2012 les subventions reçues par Boeing pour le développement du B787, a jugé illégales les aides reçues par l'avionneur américain de l'Etat de Washington pour le B777X, le successeur du B777 lancé en 2013 et dont la mise en service est prévue en 2020.

«Le panel de l'OMC a découvert que les subventions de plusieurs milliards de dollars versées à Boeing par l'Etat de Washington, incluent des subventions "prohibées" qui, selon lui, appartiennent à "une catégorie spécifique... que les membres considèrent comme susceptibles de donner lieu à d'importantes distorsions commerciales, et sont donc interdites", car elles "visent spécifiquement à influer sur le commerce" », a indiqué Airbus Group dans un communiqué.

«A la suite de cette décision historique, les subventions illégales doivent être annulées sans plus attendre », a déclaré Tom Enders, le directeur général d'Airbus Group.

26 milliards d'aides interdites

Ces aides apportées sous forme d'exonérations fiscales s'élèvent à 8,7 milliards de dollars et couvrent, selon un proche du dossier européen, la quasi-totalité des coûts de développement de ce programme. Avec les subventions également mises en lumière par l'OMC en 2012, Boeing aurait bénéficié, selon Airbus Group, de 26 milliards de dollars d'aides "prohibées".





"Les conclusions antérieures de l'OMC avaient déjà confirmé que le B787 était l'appareil le plus lourdement subventionné de toute l'histoire de l'aviation", a, quant à lui, déclaré Fabrice Brégier, le PDG d'Airbus. "Le rapport publié aujourd'hui démontre clairement que Boeing est allé encore plus loin. Le développement du 777X ne coûtera pas un seul dollar à Boeing grâce aux contribuables de l'Etat de Washington. Nous estimons que les dommages causés à Airbus et à l'industrie aéronautique européenne sont de l'ordre de 50 milliards de dollars, rien que pour le 777X. Le Représentant américain au Commerce ("USTR" - United States Trade Representative) devrait prendre des mesures immédiates. Cette situation ne peut plus durer. Il est temps pour le Représentant américain au Commerce de s'assurer que Boeing mette fin à son comportement anticoncurrentiel", a-t-il ajouté.

En tenant compte des conclusions précédentes, Airbus Group chiffre même le préjudice commercial à 95 milliards de dollars.

L'Europe pour une négociation?

Boeing devrait faire appel, repoussant une nouvelle fois l'issue de cet interminable feuilleton. Finira-t-il un jour ? En tout cas, côté européen, on est prêt à refermer ce dossier.

"Nous sommes prêts à négocier avec les Etats-Unis", explique un proche du dossier en Europe , "cela ne sert à rien de continuer". Sauf à vouloir faire le jeu de la Chine qui subventionne massivement son industrie aéronautique mais contre laquelle ni Washington, ni Bruxelles, n'oseront attaquer par peur des représailles qui s'ensuivraient.