La France se porte au secours d'Airbus Helicopters

Quel pays vient à nouveau au secours d'Airbus? La France. En l'occurrence une nouvelle fois Jean-Yves Le Drian. Le ministre de la Défense a annoncé vendredi à Marignane chez Airbus Helicopters, qui affronte de très forts vents contraires, une prochaine commande de la France "de 160 à 190" H160 militarisés (5,5 à 6 tonnes) au constructeur européen afin de rationaliser la flotte d'hélicoptères très disparate des trois armées françaises : Panther, Dauphin, Fennec, Alouette III et Gazelle. La cible s'élèverait à 166 appareils, selon nos informations.

"J'ai décidé, lors du dernier comité ministériel d'investissement, de faire du H160 la base du futur hélicoptère léger interarmées, le HIL (Hélicoptère interarmées léger, ndlr)", a expliqué dans un tweet le ministre de la Défense.

En 2011, la France avait déjà aidé Airbus Helicopters en trouvant un financement de 550 millions d'euros pour développer le successeur du Dauphin. Le constructeur de Marignane demandait à l'époque ce montant pour financer la R&T (recherche et technologies) et la R&D (recherche et développement) pour son projet X4. Ce dossier était défendu par la Direction générale de l'aviation civile (DGAC). L'hélicoptère H160 a obtenu 68 brevets, notamment pour ses pales courbées développées en coopération avec l'ONERA et qui permettent de diminuer par deux le bruit en vol.

Un programme accéléré

"Il a été décidé parallèlement d'accélérer la procédure avec une première livraison avancée de quatre ans minimum", a également précisé Jean-Yves Le Drian lors de son discours. Le premier HIL devra être être livré en 2024 au lieu de 2028. Initialement, il était prévu jusqu'en 2012 que les premiers exemplaires soient livrés en 2020. La livraison du premier H160 civil, dévoilé en mars 2015 au salon HAI Heli-Expo à Orlando, est programmée pour début 2019 alors qu''il devait l'être en 2018.

Initialement, le programme HIL devait également englober le remplacement des Puma (7,4 tonnes). Mais ces derniers trop lourds pour être remplacé par le H160 le seront finalement par des Caracal (H225M) supplémentaires, selon nos informations. "Ce n'était pas facile de remplacer par un seul hélicoptère une gamme d'appareils allant de 2/3 tonnes (Gazelle) à plus de 7 tonnes (Puma). La solution idéale n'existait pas", explique-t-on à La Tribune. Enfin, il n'est pas exclu que la Marine nationale remplace de façon intermédiaire ses Dauphin mis en service en 1990 et ses Panther (1993) par des appareils d'occasion, voire par un achat de disponibilité par externalisation.

Rationalisation de la flotte

La version marine sera équipé du missile ANL (Anti-navire léger) de MBDA, un missile qui pourra bloquer très rapidement un navire menaçant aux mains de terroristes (pétrolier, cargo...) . Ce système d'arme est notamment prévu pour détruire les hélices du gouvernail. "Le HIL est cohérent avec le missile ANL", fait-on valoir à la Tribune. Seul problème, l'ANL va arriver bien plutôt que le HIL. Le calendrier du programme vise à obtenir de premières livraisons de missiles en 2018.

Destiné au transport léger, au soutien logistique, au secours, à l'attaque, à l'appui au commandement et à la formation, le HIL remplacera progressivement l'Alouette III, le Dauphin SP et le Fennec ainsi que les Gazelle et les Panther. Ce qui permettra de rationaliser la maintenance et le support - une source d'ennui et de dérapages financiers actuellement - des hélicoptères des trois armées ces dernières années. Le HIL "résulte à la fois d'une volonté de réduire le nombre de plateformes en service, et de partir d'une plateforme civile déjà existante. Ces deux facteurs contribueront à la restauration progressive d'une disponibilité au meilleur niveau", a estimé le ministre.

"Dans ce domaine, je le dis ici puisque je l'ai dit publiquement à plusieurs reprises, je ne suis pas content, pas content même du tout, a expliqué le ministre de la Défense. Je l'ai dit à plusieurs reprises à l'ensemble des acteurs de la chaine. Je ne suis pas satisfait du fait que « moi, premier client », j'achète des hélicoptères de manière significative et lorsque je vais voir leurs mises en œuvre opérationnelle, je m'aperçois que le MCO n'est pas au rendez-vous. Et pourtant, c'est tout à fait essentiel pour de multiples raisons. A la fois parce qu'il y a des causes exogènes : la forte utilisation et la multiplicité des engagements qui ont été faits dans des milieux hostiles avec une usure prématurée voire parfois l'attrition. Il y a aussi des raisons externes qui s'ajoutent à des raisons internes qui nous sont propres à nous, je me mets dedans car nous avons une architecture contractuelle trop complexe, parce que nous avons des dilutions de responsabilités et donc ça n'allait pas".

Airbus Helicopters dans les turbulences

Compatissant, Jean-Yves le Drian est revenu sur les aléas d'Airbus Helicopters depuis deux ans. "Je sais que l'année 2016 a été difficile (...) mais vous avez su montrer votre force commerciale", a-t-il souligné. Les livraisons militaires, qui représente désormais 57% du chiffre d'affaires du groupe, ont "pallié les difficultés du marché civil", s'est félicité néanmoins le ministre. Le constructeur a notamment signé des contrats à Singapour (16 Caracal), au Koweït (30 caracal) et en Serbie (9 H145M).

L'industrie d'hélicoptères mondiale a connu en 2016 son année "la plus difficile depuis 2008", a reconnu son PDG Guillaume Faury, en raison de la baisse de la demande des compagnies pétrolières. Ainsi, Airbus Helicopters a engrangé 353 commandes nettes et a livré 418 appareils en 2016. Pour faire face à ce ralentissement, la division avait annoncé en octobre un plan de 582 départs volontaires, répartis sur ses deux sites de Marignane et Paris, en 2017 et 2018.