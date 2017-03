La grève en Guyane coupe les ailes à Ariane 5

Ce devait être un moment de joie partagée d'autant que l'événement devait se produire sous les yeux de Jean-Loïc Galle, le Pdg de Thales Alenia Space, de Stéphane Israël, celui d'Arianespace ou encore de Didier Faivre, le directeur du Centre Spatial Guyanais (CSG). Las, de lancement, il n'y aura pas. Et pour le coup, cela rappelle de mauvais souvenirs, celui de 2011, lorsque la grève de Telespazio avait empêché également le lancement. Aujourd'hui, c'est du côté d'Endel, chargé de transporter le lanceur jusqu'à son pas de tir, que ça bloque. Au propre comme au figuré.

La pierre d'achoppement se situe au niveau des conditions salariales, les trois syndicats que sont FO, la CDTG et l'UTG demandant la réouverture des négociations annuelles obligatoires. Clairement, "on parle bien d'augmentation des salaires", dit FO dans France-Guyane. Et d'expliquer que la direction d'Endel souhaite serrer la vis en raison des renégociations avec le CNES.

D'autres grèves déclenchées au même moment

Mais ce mouvement de colère n'est pas le seul à s'être déclenché au même moment. Chez EDF, ce sont les conditions de travail, la politique d'embauche et le manque estimé d'investissements sur le réseau qui a déclenché l'ire des salariés. Au même moment, ce sont ceux du Centre médico-chirurgical de Kourou (CMCK) qui ont cessé le travail, mécontents du projet de cession annoncé par la Croix Rouge (gestionnaire du CMCK) au groupe Rainbow Santé. Or, l'un des soutiens de la première heure de la structure, c'est le CNES-CSG qui a figuré à son conseil d'administration jusqu'en 2004. Autant dire que protester au moment du lancement est aussi un moyen de se faire mieux entendre.

Lancement reporté de 24 heures

Autres mécontents, les transporteurs routiers qui bloquent le Grand Port maritime de Dégrad des Cannes, inquiets de l'arrivée de camions toupies devant servir pour le chantier d'Ariane 6, dévolu à Eiffage et d'un montant de 600 millions d'euros. Une arrivée considérée comme de la concurrence frontale, l'Union des Transporteurs Guyanais ayant demandé au Centre spatial guyanais de ne pas faire venir de camions ayant les mêmes capacités que les leurs. Les agriculteurs, quant à eux, revendiquent notamment le paiement de l'ensemble des mesures du programme de développement rural de Guyane et le versement d'aides en retard...

En attendant, les deux satellites et leur lanceur sont "mis en attente et en conditions de sécurité" dit Arianespace. Le lancement est programmé pour demain jeudi 23 mars. A condition que les négociations avec Endel évoluent positivement...

Laurence Bottero, à Kourou