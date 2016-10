La Thaïlande commande deux Caracal à Airbus

Si le ministre de la Défense polonais avait encore des doutes sur les performances du Caracal, qu'il n"hésite pas à appeler ses homologues koweïtiens et... thaïlandais. Après le Koweït, qui en a commandé 30 exemplaires début août, c'est au tour de la Royal Thai Air Force (RTAF) de s'offrir, certes de façon plus modeste, deux autres H225M pour compléter une flotte de six appareils commandés, dont quatre sont déjà en service et les deux derniers cette année. Une commande qui confirme les qualités du Caracal. Ces deux hélicoptères supplémentaires seront livrés en 2019.

La Pologne est en négociations exclusives depuis avril 2015 pour la vente de 50 Caracal. Des discussions très compliquées depuis le changement de gouvernement à Varsovie. Cet appareil a été vendu à 139 exemplaires dans le monde, dont 19 à l'armée de l'Air et de Terre française : Brésil (50 exemplaires), Koweït (30), Mexique (14), Malaisie (12), Thaïlande (8), Indonésie (6). Fin 2015, 75 appareils de ce type avaient été livrés par Airbus Helicopters.

Dernière génération des hélicoptères Puma

Cet hélicoptère permet la recherche et le sauvetage au combat, le transport des unités des opérations spéciales, le contreterrorisme maritime, le transport tactique et le transport de matériel ou le secours aux civils dans le cas de conflits ou de catastrophes naturelles dans des zones peu accessibles Le Caracal correspond à la dernière génération des hélicoptères de la famille Puma, Super Puma, Cougar d'Airbus Helicopters.