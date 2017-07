Le Superjet 100 de Sukhoï sera-t-il la superstar du salon aéronautique de Moscou ?

Le SuperJet 100 (SSJ 100) va-t-il enfin redécoller commercialement ? C'est l'une des questions majeures du salon aéronautique de Moscou (MAKS), qui a ouvert ses portes ce mardi, portera sur le SuperJet 100, l'avion de transport régional (75 à 95 places) du célèbre constructeur russe Sukhoï (Sukhoï Civil Aircraft Company - SCAC). Plus de 770 entreprises participent à MAKS, dont 140 viennent de 30 pays étrangers. A l'occasion du salon de Moscou, il se pourrait que les compagnies russes viennent à nouveau à son secours pour apporter un nouveau souffle commercial à ce programme dans lequel le président russe Vladimir Poutine s'est beaucoup investi. C'est déjà le cas pour la première compagnie aérienne russe, Aeroflot, qui a annoncé mardi avoir passé une commande ferme de 20 SSJ 100 supplémentaires.

"Aeroflot, VEB Leasing et la Corporation aéronautique unifiée (UAC, holding aéronautique publique russe) ont signé un contrat ferme sur la livraison de 20 Soukhoï Superjet 100 supplémentaires", a annoncé dans un communiqué la compagnie russe, qui exploite déjà 30 SuperJet.

Selon nos informations, il y aurait une forte pression sur les compagnies russes pour qu'elles s'offrent le SuperJet 100, mis en service en 2011. "Il y a une dynamique commerciale en Russie", explique-t-on pudiquement à La Tribune. En dehors de la Russie et des pays satellites, SCAC disposerait de prospects dans plusieurs régions du monde, notamment en Europe, au Moyen Orient, en Amérique latine et en Afrique. En Europe, seule la compagnie aérienne irlandaise Cityjet a franchi le pas en commandant 15 appareils, dont six sont en service (trois pour Cityjet et 3 pour Brussels Airlines).

35 avions livrés par an en 2017 et 2018

Alors que plus de 120 SuperJet sont en service dans le monde, principalement en Russie, les industriels tablent sur une cadence de production de 35 appareils par an en 2017, puis en 2018 (contre 26 en 2016 et 25 en 2015). "Le programme monte en cadence", assure-t-on à La Tribune. Mais à l'exception de la compagnie mexicaine Interjet (30 appareils en 2011) et de CityJet, le SSJ 100 n'a pas encore séduit de grandes compagnies européennes, asiatiques et nord-américaines. A ce jour, le constructeur russe affiche plus de 270 commandes fermes (hors annulations).

Pourtant cet avion est sûr, assure Safran. Le niveau de fiabilité opérationnelle du moteur SaM 146 s'élève "à 99,9%, soit le même que celui du best-seller CFM-56", avait affirmé en 2016 à la Tribune Olivier Andriès. Le SaM 146 est moins gourmand en kérosène que les autres moteurs de sa catégorie. "Il brûle 10 % de moins de carburant", avait assuré le PDG de Safran Aircraft Engines. Des performances qui devraient finir par convaincre de nouvelles compagnies.