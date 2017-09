Les dessous de la prise de contrôle de STX France par Fincantieri

Tout ça pour ça... Le chantier naval italien Fincantieri a réussi, à l'issue d'une crise diplomatique entre la France et l'Italie, à mettre la main sur STX France. Avec des conditions, comme c'était déjà le cas lors de l'accord accepté par François Hollande, mais avec des différences.

Ce nouvel accord-cadre qui se revendique équilibré donnera tout d'abord lieu à l'acquisition par Fincantieri de 50 % du capital de STX France, tandis que l'État français (via l'Agence des participations de l'Etat) conservera sa participation de 34,34 %. En outre, Naval Group va acquérir une participation minoritaire de 10 %. Enfin, 2% du capital seront proposés aux salariés et 3,66 % à un groupe de sociétés locales.

Fincantieri disposera de 51% du capital de STX France

Pourquoi donc Fincantieri prend la main? Parce que l'État français prêtera à long terme 1 % du capital de STX France à Fincantieri, "tout en gardant la possibilité de mettre fin à ce prêt pendant une période de trois mois au terme d'une durée de deux ans, cinq ans, huit ans et douze ans suivant la transaction", a expliqué mercredi le communiqué commun franco-italien.

Si Fincantieri ne respecte pas "ses obligations en matière de respect des règles de gouvernance, de préservation de la propriété intellectuelle et des savoir-faire, d'appui au développement des chantiers navals, de préservation de l'emploi et des sous-traitants et d'égalité de traitement au sein du groupe", l'Etat français pourra mettre un terme à cet accord. Au cas où l'État français déciderait de mettre fin au prêt, une consultation se tiendrait entre les deux gouvernements. Une façon pour tout le monde de sortir la tête haute...

Co-contrôle de STX France?

Les principales conditions de l'accord seront formalisées dans le pacte d'actionnaires final et dans le contrat d'acquisition d'actions de STX France, qui doit être signé dans les semaines à venir, après consultation du comité d'entreprise. Toutes les autres modalités déjà convenues par les parties, notamment tous les engagements de nature industrielle, financière et opérationnelle pris par Fincantieri dans le protocole d'accord du 12 avril et dans la dernière version provisoire du pacte d'actionnaires (notamment les clauses en matière de majorité qualifiée, de cession d'actions et de manquements) sont confirmées, tout comme l'ensemble des droits particuliers accordés à l'APE et à Naval Group à titre de protection, en tenant compte de la nouvelle structure de capital.

Selon nos informations, Naval Group disposerait d'un droit de veto au conseil d'administration de STX France. En outre, Fincantieri ne pourra pas se lancer dans la construction militaire avec STX France à l'exception des commandes passées par la France telles qu'un nouveau porte-avions et des pétroliers ravitailleurs ou encore de commandes export concernant des Bâtiments de projection et de commandement (BPC) de type Mistral. Enfin, Naval Group pourra détenir jusqu'à 15,66 % du capital de STX France si la mise en œuvre du plan de rachat par les salariés et/ou la reprise par un groupe de sociétés locales ne peuvent aboutir.

S'agissant de la gouvernance, le conseil d'administration sera composé de quatre administrateurs nommés par Fincantieri (y compris le président et le PDG), de deux administrateurs nommés par l'État français, d'un administrateur nommé par Naval Group et d'un administrateur nommé par les salariés. Le président du conseil disposera d'une "voix prépondérante".

Vers une alliance franco-italienne dans le naval militaire

Dans leur déclaration conjointe publiée le 1er août 2017, les gouvernements français et italien avaient annoncé qu'ils partageaient l'objectif d'avancer vers une Alliance forte entre les deux pays, à la fois dans le domaine civil et militaire. C'est confirmé par le nouvel accord-cadre : "Rapprocher les forces de Fincantieri, de Naval Group et de STX France permettrait de créer un leader européen d'envergure mondiale qui aurait pour objectif d'être le plus grand exportateur du monde sur les marchés civils et militaires, avec une activité significative dans les systèmes et les services", a expliqué l'accord cadre.

Hervé Guillou peut se réjouir mais le chemin reste encore très long et semé d'embûches. Et le "souhait de faciliter la création d'une industrie navale européenne plus efficace et plus compétitive" reste toujours à démontrer. Aujourd'hui aucun programme franco-italien dans le domaine naval est en cours. Ni dans un futur proche. C'est dans ce cadre que Naval Group et Fincantieri "vont étudier les modalités de la mise en place d'une Alliance progressive, ambitieuse et équilibrée".

Cette Alliance solide ne pourra voir le jour qu'au terme d'un processus complexe et rigoureux, qui mettra à contribution Naval Group et Fincantieri mais aussi plusieurs autres parties prenantes (les actionnaires, les partenaires industriels, les clients, les employés...). En outre, compte tenu des importantes répercussions de ce processus sur les intérêts stratégiques nationaux, les gouvernements français et italien devront faire preuve d'engagement et fournir des éléments de cadrage. Un projet aussi complexe devra être conduit en plusieurs étapes et être dirigé par un comité de pilotage conjoint, qu'il convient de constituer dans les meilleurs délais et qui sera composé de six membres : deux représentants du gouvernement italien, deux représentants du gouvernement français et les deux PDG de Fincantieri et Naval Group. D'ici à fin juin 2018 et après consultation des principaux partenaires et actionnaires des deux groupes, le comité de pilotage sera chargé de proposer aux deux gouvernements une feuille de route à moyen et long terme, décrivant les modalités de réalisation de l'ambition commune de la France et de l'Italie dans le secteur naval. Ce document définira notamment : -la gouvernance, la structure et l'organisation de l'Alliance, avec mention des domaines qui nécessiteront un traitement spécial pour des raisons de souveraineté et des domaines où la coopération sera potentiellement la plus avantageuse pour les deux parties (à considérer comme prioritaires dans la feuille de route) ; des lignes directrices pour les politiques gouvernementales qui soutiendront l'Alliance, qui comprendront des prescriptions de gestion des possibles interdépendances et un processus de convergence en matière de contrôle des exportations et de sécurité ; - les conditions financières du processus de convergence et des actifs inclus dans son périmètre ; - les modalités de prise en compte des intérêts de toutes les parties prenantes dans la construction de l'Alliance. Les deux gouvernements soutiendront conjointement l'Alliance lorsque des possibilités d'exportation se présenteront. En outre, à chaque fois qu'ils envisageront des investissements dans de nouveaux programmes militaires, ils s'efforceront de lancer des programmes communs. Parallèlement, il est prévu d'analyser la possibilité et les modalités d'un échange de titres entre les deux groupes à hauteur de 5% à 10 % de leur capital respectif, tandis que des mesures concrètes visant à développer les synergies seront définies et présentées aux deux gouvernements. Cette feuille de route devrait prévoir la création d'une coentreprise équilibrée au sein de laquelle des projets communs seraient progressivement élaborés, en priorité les plateformes ainsi que les systèmes et équipements des navires de surface

Annexe au pacte d'actionnaires final conclu entre les deux gouvernements Principaux éléments d'appréciation permettant à l'État français de déterminer s'il convient ou non de mettre un terme, à des dates déterminées, au prêt de 1 % du capital de STX France accordé à Fincantieri Afin de déterminer s'il convient ou non de mettre un terme, à des dates déterminées, au prêt de 1 % du capital de STX France accordé à Fincantieri, l'État français consultera l'État italien et s'appuiera sur les éléments suivants :

1. Respect des règles de gouvernance L'État français examinera si les clauses en matière de majorité qualifiée sont respectées et si les points pertinents ont été soumis au conseil d'administration.

2. Préservation de la propriété intellectuelle et des savoir-faire, appui au développement des chantiers navals L'État français évaluera la préservation des capacités technologiques corporelles et incorporelles à StNazaire, telles qu'elles existent à la date de la transaction, ainsi que les moyens consacrés à la préservation de la capacité d'innovation des chantiers navals (ressources, formation, appui au bureau d'étude, etc.). L'État français s'assurera du respect de l'engagement consistant à ne pas effectuer de transfert de technologie, de savoir-faire ou de droits de propriété intellectuelle en dehors de l'Europe, et en particulier vers la Chine, ni à concéder de licence autorisant l'utilisation des éléments précités. L'État français appréciera également la mise en œuvre d'un plan d'investissement cohérent, le cas échéant, ainsi que les possibilités de diversification offertes aux chantiers navals.

3. Préservation de l'emploi et des sous-traitants En matière d'emploi, l'État français vérifiera, au cours de la période de cinq ans qui suivra la transaction, l'absence de plan social et le respect du plan d'embauche sur trois ans. À l'issue de cette période de cinq ans, l'État français évaluera si le niveau d'emploi au sein des chantiers navals est cohérent avec le niveau d'activité et de développement à l'échelle mondiale du groupe Fincantieri. En ce qui concerne les sous-traitants, l'État français fera le point sur l'évolution du réseau de soustraitants aux niveaux national et régional à la suite de la transaction (part des sous-traitants locaux, nature des tâches sous-traitées, etc.).

4. Égalité de traitement au sein du groupe Dans son projet industriel, Fincantieri s'est engagé à rechercher des synergies et à optimiser les capacités de production et d'ingénierie au bénéfice de STX France et du groupe dans son ensemble. L'État français évaluera si ces collaborations et synergies ont créé de la valeur pour les Chantiers navals.