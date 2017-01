Les petits jets d'affaires de Daher séduisent encore et toujours

Hériter de la mythique société Morane-Saulnier, Daher continue de se jouer de la crise de l'aviation d'affaires. Après avoir livré 55 TBM en 2015 et 51 en 2014, le constructeur de petits jets d'affaires mono-turbopropulseurs a livré 54 TBM 900 et TBM 930 en 2016. "Ce qui souligne le succès" des dernières versions des appareils de Daher, "qui continuent de bénéficier des améliorations apportées", a souligné Daher dans un communiqué publié lundi.

"Les résultats de 2016 confirment que les clients dans le monde continuent d'apprécier notre offre de valeur de notre gamme de produits TBM - qui a été étendue l'année dernière avec la version TBM 930», a expliqué le patron de la division Avions Nicolas Chabbert.

Le TBM 930, déjà un succès

Le TBM 900 lancé en 2014 et le 930 lancé en avril dernier font déjà l'objet d'environ 150 commandes. Ainsi, les deux tiers des livraisons du constructeur tarbais en 2016 ont été des TBM 930, équipés du nouveau système avionique intégrée Garmin G3000 (écran tactile). Ce jet combine "vitesse de croisière et temps de trajets comparables à un jet léger - vitesse maximale en croisière de 330 kts (611 km/h) - avec les coûts d'exploitation réduits, un grand rayon d'action et une faible signature environnementale, propre aux avions à turbopropulseur", estime Daher.

Le solde des livraisons sont des TBM 900, qui seront équipés dès 2017 d'une nouvelle avionique plus performante Garmin, baptisée G1000NXi. Daher accepte déjà les commandes pour le TBM 930 équipé du G1000NXi. L'appareil devrait être certifié "dans quelques mois", a précisé Daher.

Le marché nord-américain tire les ventes vers le haut

C'est encore une fois le marché américain qui a tiré les ventes de Daher vers le haut. Il a représenté 41 livraisons en 2016 tandis que l'Europe s'est située au deuxième rang avec neuf livraisons (quatre avions au Royaume-Uni, deux en France et un en Allemagne, en Italie, en Pologne et en Suisse). Enfin, l'Amérique latine rétrograde à la troisième place avec deux livraisons au Mexique (contre sept en 2015). Enfin, l'Asie-Pacifique reste encore un marché très marginal pour Daher, qui n'a livré qu'un seul appareil pour un client en Thaïlande (zéro en 2015).

Plus de 750 avions Daher sont actuellement en service. Les TBM sont opérés par environ 730 clients dans 35 pays sur six continents. En septembre, Daher a produit son 800e avion d'affaires sur son centre de production de l'aéroport de Tarbes. L'appareil a été livré à Elliott Aviation, distributeur TBM pour le Dakota du Nord, le Dakota du Sud, le Nebraska, le Minnesota et l'Iowa, basé à Des Moines, Iowa.