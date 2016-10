Louvois : 130 millions d'euros de trop-perçus encore à récupérer pour la défense

La récupération par le ministère de la Défense des salaires trop-perçus par les militaires se poursuit... très lentement. "Le montant de trop-perçus réclamés par l'administration atteint en cumulé 401 millions d'euros et 271 millions d'euros ont d'ores et déjà été récupérés, ce qui prouve que nos demandes étaient bien fondées", a expliqué aux députés le secrétaire général pour l'administration Jean-Paul Bodin. Soit 130 millions d'euros encore à recouvrer. L'an dernier à la même époque, sur 342,6 millions d'euros de trop-perçus identifiés, il y avait 186,3 millions d'euros à récupérer. En un an, le ministère n'a récupéré que 56 millions d'euros...

En outre, le logiciel de paie Louvois distille toujours son poison. Il a toujours des difficultés à fonctionner normalement. "Aujourd'hui, 90 % des militaires soldés par Louvois l'ont été sans anomalie", mais "9 à 10 % des paiements nécessitent des opérations manuelles de correction, et seules 1 % des soldes nécessitent des procédures de contournement", a détaillé Jean-Paul Bodin.

Le programme Source Solde en retard

Pour le remplacement du système de paie Louvois, "le projet Source solde avance", a assuré le secrétaire général pour l'administration. Mais il est en retard, a-t-il convenu : "Le retard est dû à la nécessité d'attendre que les choses soient consolidées avant de passer à l'étape suivante". Les tests à blanc sont d'ailleurs engagés. "C'est à l'occasion de ces exercices qu'un certain nombre de questions sont posées à l'industriel (Sopra, ndlr) par l'équipe de projet pilotée par la direction générale de l'armement (DGA)", a-t-il expliqué. La marine devrait y être raccordée fin 2017-début 2018. "En tout état de cause, le calendrier précis de ce raccordement reste à définir", a-t-il précisé.

Après avoir sélectionné la société Sopra en avril 2015, la direction générale de l'armement (DGA) a poursuivi en 2016 le développement de la solution technique avec notamment la réalisation des interfaces avec les dix-huit systèmes d'information existants. Initialement la mise en service opérationnel de Source Solde devait intervenir en 2017 pour la marine, 2018 pour l'armée de terre et 2019 pour le service de santé des armées et l'armée de l'air.

Inquiétudes sur le prélèvement à la source

Enfin, le ministère prépare également le prélèvement des impôts à la source. "Nous avons retenu l'offre d'un industriel qui utilise HR Access - un progiciel très largement utilisé par les entreprises et par d'autres administrations", a souligné Jean-Paul Bodin. Mais le ministère a de nouvelles inquiétudes.