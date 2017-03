Marine Le Pen promet un effort de défense à 3% du PIB en 2022

Plus haut et plus vite que tous les autres candidats à l'élection présidentielle et même du chef de l'état-major des armées, le général Pierre de Villiers, en matière de politique de défense. Dans une interview accordée à la lettre AeroDefenseNews, la présidente du Front National (FN) Marine Le Pen promet si elle est élue chef de l'État, un "effort de défense à 2 % du PIB en début de quinquennat avec une progression continue tout au long pour atteindre les 3 % en 2022". Selon elle, "ce chiffre minimal de 2 % est le seul qui permet d'éviter l'effondrement de notre système de défense".

Pour préserver le budget de la défense lors de son exécution, Marine Le Pen entend "sanctuariser les dépenses militaires en inscrivant le seuil minimum de 2 % du PIB consacrés à la défense nationale dans la Constitution". Selon la présidente du FN, "il n'y a que de cette manière que les armées cesseront d'être la variable d'ajustement budgétaire des gouvernements successifs".

Politique industrielle : recréer des champions nationaux

Marine Le Pen regrette dans cette interview que "l'industrie française, autrefois nationale, a été abandonnée aux mirages européens ou étrangers". C'est le cas chez "Airbus où le recul de l'État et de la partie française a affaibli la gouvernance de cette entreprise stratégique, notamment pour l'espace et le nucléaire". C'est également vrai chez "RTD dont l'actionnaire suédois, Volvo, souhaite sa mise en vente sans que des solutions nationales - autour de Thales ou de Nexter, par exemple- soient imaginées". C'est le cas avec "Thales qui est confronté à des choix multidomestiques qui ne sont pas toujours ceux de la France, notamment dans le naval". Enfin, Marine Le Pen déplore que STX ait été "abandonné aux Norvégiens, puis aux Sud-Coréens et demain peut-être aux Italiens". Tout comme avec "la fusion projetée de Nexter avec Krauss-Maffei Wegmann, fusion qui risque de reproduire les mêmes erreurs que celles constatées avec EADS/Airbus".

"Ces exemples montrent clairement que l'État ne joue plus son rôle de stratège pour éviter que toutes ces entreprises ne partent à l'étranger malgré des milliards dépensés par l'État dans la R&D ou les commandes nationales", explique-t-elle.

Selon elle, "la première urgence est donc, à l'instar des Britanniques, Italiens, Suédois ou des Allemands, de recréer des champions nationaux autour des maîtres d'œuvres nationaux comme Dassault Aviation, DCNS, Nexter pour recréer un tissu cohérent, avec un actionnariat national public et privé pérenne". Marine Le Pen envisage également des rectifications de frontières dans l'industrie de l'armement française pour "remettre de la cohérence là où elle a disparu". Notamment entre Thales et le missilier MBDA, pour que "cessent les rivalités nuisibles aux programmes nationaux ou aux campagnes export". Elle souhaite également une recomposition de l'actionnariat de DCNS pour "mettre fin à la situation actuelle où Thales est à la fois actionnaire, équipementier et concurrent du chantier... "

Par ailleurs, elle veut "redonner à la DGA des moyens humains et financiers pour qu'elle poursuive sa mission qui est la conduite des programmes d'armement nationaux". "La France a la chance de disposer de la DGA : il faut la renforcer", précise-t-elle. Enfin sa troisième priorité sera "de replacer l'État comme investisseur fiable".