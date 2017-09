MBDA veut armer les drones Reaper français avec une version allongée du missile MMP

MBDA a de la suite dans les idées. Après avoir su intelligemment "imposer" à l'Allemagne et la France un nouveau missile tactique air-sol sur la prochaine version de l'hélicoptère Tigre (standard 3), le missilier européen souhaiterait maintenant armer les drones Reaper français avec ce système, développé à partir de briques technologiques de ses missiles MMP (français) et PARS 3 (allemand). Un joli "strike" pour MBDA s'il parvient à ses fins. En tout cas, c'est ce qu'espère le PDG de MBDA. Antoine Bouvier a profité d'une rencontre mardi avec l'Association des journalistes professionnels de l'aéronautique et de l'espace (AJPAE) pour annoncer que le MMP allait "entrer en service dans les prochaines semaines dans l'armée de Terre".

La ministre des Armées Florence Parly a annoncé début septembre lors de l'université d'été de la défense que la France avait décidé d'armer ses drones de renseignement et de surveillance actuels et futurs. Le ministère de la Défense devrait se prononcer en 2018 sur le type d'armement des Reaper français à court et long terme. A court terme, la solution devrait être le missile américain Hellfire pour satisfaire rapidement l'armée de l'air mais à plus long terme la France pourrait se tourner vers un armement européen.

MMP et Brimstone pour les Reaper français et britanniques?

Dans le cadre de l'armement des drones Reaper de l'armée de l'air française, MBDA propose "une version allongé du MMP" (missile moyenne portée), qui est appelée MHT (Missile Haute Trame) par la direction général de l'armement (DGA), a précisé Antoine Bouvier. Le missilier est également désireux d'équiper les Reaper britanniques avec ses missiles air-sol Brimstone, qui a déjà réalisé des tests d'intégration.

Enfin, le drone tactique Patroller de Safran peut également recevoir des armements tels que les roquettes guidées laser et la version allongée du MMP, capable de neutraliser des cibles blindées et des combattants de jour comme de nuit jusqu'à 2.500 mètres.

Faire converger l'armement des Tigre

Pour MBDA, le lancement de la version dérivée du MMP est plutôt bien parti. Le missilier a déjà réussi à faire converger les besoins opérationnels des armées française et allemande sur l'armement du Tigre. "J'ai un niveau de confiance élevé" sur ce programme, a souligné le patron de MBDA. Surtout depuis la déclaration commune du Conseil franco-allemand de défense et de sécurité le 13 juillet dernier : "La France et l'Allemagne conviennent de mettre en place un cadre de coopération pour le prochain standard de l'hélicoptère Tigre, ainsi que pour un programme commun de missiles tactiques air-sol". La modernisation du Tigre est prévue à une échéance 2023-2024.

L'objectif de MBDA est faire converger l'armement des Tigre allemands, espagnols et français. Car actuellement les hélicoptères d'attaque allemands sont équipés par des roquettes et le missile Pars 3 tandis que les appareils français et espagnols sont respectivement armés par les missiles américain Hellfire et israélien Spike. A l'heure où on parle de plus en plus d'Europe de la défense, la proposition de MBDA tombe sous le sens, non?