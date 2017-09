Premier contrat pour Ariane 6 : Arianespace lancera quatre satellites de Galileo

Ariane 6 a ses premiers passagers dans son carnet de commande. C'est signé. Le président exécutif d'Arianespace Stéphane Israël, et le directeur de la navigation de l'Agence Spatiale Européenne (ESA) Paul Verhoef,ont signé le contrat de lancement pour quatre nouveaux satellites du système de navigation européen Galileo depuis le Centre spatial guyanais (CSG). Cet accord sera mis en œuvre par l'Agence Spatiale Européenne pour le compte de la Commission européenne.

"Arianespace est particulièrement fière de se voir confier le premier contrat de lancement d'Ariane 6 par ses clients et partenaires fidèles, la Commission Européenne et l'ESA, s'est félicité Stéphane Israël. (...) Par cette décision, prolongeant les deux missions prévues avec Ariane 5 ES, la Commission Européenne et l'ESA donnent un signal clef d'engagement en faveur de la prochaine génération de lanceurs d'Arianespace, qui réaffirme plus que jamais sa mission d'assurer à l'Europe un accès autonome à l'espace".