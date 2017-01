Renault Trucks Defense au volant du programme VLTP NP

Chose promise, chose due. Le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian avait annoncé le 8 décembre dernier lors de sa visite du site de Renault Trucks Defense (RTD) à Fourchambault, la sélection de l'industriel français par la direction général de l'armement. Et la DGA a notifié le 23 décembre à RTD un accord-cadre pour la réalisation, la fourniture et le maintien en condition opérationnelle des Véhicules légers tactiques polyvalents non protégés (VLTP NP). Attribué à l'issue d'une mise en concurrence européenne, il permettra l'acquisition de 3.700 véhicules pour les trois armées, le service des essences des armées et le service interarmées des munitions. Un contrat estimé à 500 millions d'euros.

La signature de ce contrat, qui devait initialement être lancé après 2019, fait suite à la décision prise par le président de la République en avril 2016 d'avancer la livraison des VLTP NP. "Cette anticipation répond à l'urgence du besoin opérationnel d'accroissement de la mobilité tactique dans le cadre de la protection du territoire national et de la lutte antiterroriste", a expliqué ce jeudi la DGA dans un communiqué. La première commande de 1.000 véhicules notifiée fin 2016, permettra la livraison de 500 véhicules en 2018 et 500 en 2019.

Remplacement du légendaire P4

Le VLTP NP vise à remplacer principalement le véhicule léger tout terrain P4 datant des années 80, dont plus de 500 exemplaires sont retirés du service chaque année. Il permettra d'assurer le déplacement de militaires, dotés ou non d'équipements FELIN, sur le territoire national et les théâtres d'opérations extérieures stabilisés. D'un poids total autorisé en charge inférieur à 3,5 tonnes, il offrira une charge utile de 900 kg et transportera ainsi jusqu'à cinq militaires et leurs matériels sur tous types de terrains.

RTD produira le VLTP NP dans l'usine de sa marque ACMAT à Saint-Nazaire, via la militarisation d'un 4x4 de gamme commerciale. "Les adaptations apportées consisteront notamment à renforcer la capacité tout-terrain du véhicule, à le pré-équiper pour l'intégration de postes radio et d'un système d'information opérationnel ainsi qu'à le doter de supports d'armes et d'une protection amovible des vitrages", a précisé la DGA. Le site de RTD à Fourchambault dans la Nièvre jouera un rôle dans le soutien logistique.