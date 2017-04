Safran boucle la vente de Morpho Detection pour 730 millions de dollars

Près d'un an après avoir annoncé la cession de Morpho Detection LLC, Safran a annoncé ce vendredi la finalisation de cette opération. Le groupe aéronautique a vendu sa filiale américaine de Safran ainsi que d'autres activités de détection au britannique Smiths Group. Safran avait annoncé le 21 avril 2016 avoir conclu un accord pour la cession à Smiths Group de sa filiale américaine Morpho Detection pour une valeur d'entreprise de 710 millions de dollars. Selon nos informations, le montant de l'ensemble des cessions serait d'environ 730 millions de dollars.

Safran enregistrera une plus-value de cession avant impôts dans ses comptes du premier semestre 2017, a précisé le groupe aéronautique. En avril 2009, l'acquisition des 81% de GE Homeland Protection avait été évaluée par Safran à 580 millions de dollars. En décembre 2012, l'achat de la participation résiduelle (19%) avait été valorisée à 90 millions d'euros. Soit au total 670 millions de dollars. Morpho Detection LLC est spécialisée dans les solutions pour la détection et l'identification d'explosifs, de produits biologiques, chimiques, radiologiques et nucléaires, et d'autres substances illicites, afin de renforcer la sécurité des aéroports, du passage aux frontières, ainsi que la sécurisation des sites et événements sensibles.

Une opération qui annonçait la vente de la branche sécurité

La cession de Morpho Detection LLC annonçait également la fin de l'aventure de Safran dans la sécurité. Des activités regroupées dans la filiale Morpho, leader mondial de l'identification biométrique, des documents officiels, des cartes à puces et de l'identification automatisée par les empreintes, l'iris et le visage. Elle emploie 8.600 salariés pour un chiffre d'affaires de 1,9 milliard d'euros à fin 2015.

Fin septembre 2016, Safran avait effectivement choisi le fonds américain Advent International pour la vente de Safran Identity & Security, qui sera fusionné avec Oberthur Technologies. Le montant de la transaction s'élève à plus de 2,4 milliards d'euros. La finalisation de cette cession pourrait être annoncée dans le courant du mois de juin prochain.