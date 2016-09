Safran Identity et Security : la CFDT roule pour une vente à Oberthur, FO s'y oppose fermement

À quelques jours, voire quelques heures du choix final du repreneur des activités de sécurité et de biométrie de Safran, la CFDT a pris position en se déclarant "favorable à une reprise par Oberthur pour des raisons de maintien des emplois et de potentiel de développement économique". Selon la CFDT, "les activités de Morpho (Safran Indentity & Security, ndlr) et d'Oberthur sont tout à fait complémentaires tant d'un point de vue commercial que d'un point de vue des compétences".

"Le nouvel ensemble ainsi formé devrait être à même de répondre aux défis de demain par des innovations de haut niveau rendues possibles par ce « mariage ». Le choix portant sur Oberthur est également éclairé par le fait que ce potentiel repreneur a son siège social en France ce qui offre de bonnes garanties de préservation d'une technologie très sensible et très stratégique sur le territoire".

FO très hostile à une cession à Oberthur

Pour FO Safran, en revanche, Oberthur, c'est non. "Nous avons fait part à la direction générale que céder à Oberthur Technologies Morpho serait source de problèmes et de publicité désastreuse pour Safran", a expliqué FO. Le syndicat rappelle qu'un "plan de sauvegarde de l'emploi a été mis en place avec la fermeture de quatre établissements, dont deux en France". Et de conclure qu'Oberthur Technologies "semble être dans une situation délicate". FO souligne enfin que la CGC qui a envoyé la semaine dernière un courrier très argumenté aux administrateurs de Safran, serait "très fermement opposée à une reprise par Advent", le fonds américain qui détient Oberthur.

FO exprime une légère préférence pour l'offre de Gemalto, qui suscite toutefois des inquiétudes. Sur l'emploi, il s'interroge comment le leader de la carte à puces, un marché en déclin, va-t-il procéder pour régler les postes en doublons entre les deux groupes. Sur le plan industriel, FO note que les produits de Gemalto et de Morpho sont "très proches". Et de poser la question : "ensemble nous pourrions être en position dominante ce qui pourrait déplaire aux autorités anti-trust".

Cinq offres, deux favoris

Sur les cinq offres engageantes remises le 16 septembre, trois d'entre elles seraient dans un mouchoir de poche au niveau des propositions financières qui seraient comprises entre 2,3 et 2,4 milliards d'euros. C'est le cas des offres de Gemalto (près de 2,4 milliards), du fonds américain Advent International associé à Oberthur Technologies, et, enfin, de l'outsider que personne n'attend, le fonds Impala de Jacques Veyrat allié à l'américain KKR. En revanche, cela semble bel et bien terminé pour Ardian et Bain Capital ainsi que CVC Capital Partners et Astorg.