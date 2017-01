Safran s'offre enfin Zodiac

Selon les informations du Figaro, le motoriste Safran va annoncer jeudi le rachat de Zodiac Aerospace pour près de 10 milliards d'euros (avec la reprise de dette). Approuvée par le conseil de surveillance de Zodiac mercredi soir, l'opération est amicale. Elle prend la forme d'une offre publique d'achat (OPA) qui valorise le spécialiste des sièges d'avion à 8,3 milliards, contre 6,77 milliards de capitalisation boursière mercredi.

C'est le jour de gloire pour le directeur général de Safran, Philippe Petitcolin. Plus de six ans après sa tentative vaine de mettre la main sur Zodiac, l'équipementier a cette fois-ci réussi son coup. Un très, très joli coup...

Les actionnaires familiaux de Zodiac vont apporter leurs titres

Les actionnaires de Zodiac, qui se réunissent ce jeudi en assemblée générale au Port-Marly (Yvelines), se voient proposer 29,50 euros par titre, contre 23,35 euros hier en Bourse, selon le quotidien. Il est prévu que les actionnaires familiaux, aux premiers rangs desquels les Domange et les Maréchal, apportent leurs titres (un tiers du capital) à Safran, qui fusionnera alors avec Zodiac. À l'issue de l'opération, les familles actionnaires ainsi que le Fonds stratégique de participation (FSP) et le FFP, la société d'investissement de la famille Peugeot, détiendront ensemble 10 % du capital, soit autant que l'État, qui applaudit ce rapprochement, a précisé le quotidien. Le solde, composé du flottant, des actions détenues par les salariés et de l'autocontrôle, représentera près de 80 % du capital du nouvel ensemble.

En novembre, le président du directoire de Zodiac Aerospace, Olivier Zarrouati, avait dit que le groupe étudierait toute offre de rachat qui lui permettrait d'être plus performant qu'en restant indépendant.

Un groupe de 21 milliards d'euros

En se mariant, Safran et Zodiac donnent naissance à un groupe de 21 milliards de chiffre d'affaires avec 90.000 salariés et des positions de leader mondial dans tous ses métiers. Selon Le Figaro, le nouveau groupe conserve le nom de Safran. Celui de Zodiac est préservé en tant que marque commerciale. La gouvernance de Safran, enrichie de Zodiac, reste en place avec Ross McInnes à la présidence du conseil d'administration et Philippe Petitcolin à la direction générale. Olivier Zarrouati, président du directoire de Zodiac, prend le poste de directeur général délégué, a précisé le quotidien.