Sous-marins : la Norvège a choisi l'allemand ThyssenKrupp Marine Systems

La Norvège a choisi avec quel industriel - DCNS ou ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) -, elle souhaite entrer en négociations exclusives ("prefer bidder") en vue de signer en 2019 un contrat d'acquisition de six sous-marins, dont deux en option, un programme évalué à quatre milliards d'euros. Oslo a finalement sélectionné TKMS aux dépens de DCNS, a annoncé la ministre de la Défense Ine Eriksen Søreide. Mais visiblement l'Allemagne ne semble pas avoir joué le jeu de l'appel d'offres, en achetant pour sa marine deux sous-marins supplémentaires. Ce qui aurait convaincu Oslo.

"La Norvège va désormais entrer en négociations finales avec les autorités allemandes. Quand un accord de gouvernement à gouvernement sera conclu, des négociations germano-norvégiennes débuteront avec le fournisseur allemand de sous-marins Thyssenkrupp Marine Systems", a précisé la ministre.

Dans un communiqué publié vendredi, DCNS a pris note du choix de la Norvège, qui a selon le groupe naval "interrompu le processus compétitif avant sa conclusion pour sélectionner une solution alternative sous forme d'un achat groupé intergouvernemental avec un autre pays européen".



"Nous respectons cette décision souveraine même si nous le regrettons et nous restons convaincus que notre offre était supérieure, en particulier dans le domaine de la lutte anti-sous-marine, cruciale pour les opérations dans le Grand Nord", a estimé DCNS.

Un petit cercle de décisionnaire

Qui a décidé ? Un très petit cercle de trois à quatre personnes, dont deux femmes, la Première ministre Erna Solberg et sa ministre de la Défense, Ine Marie Eriksen Søreide, ainsi que le patron des acquisitions souveraines (défense, sécurité, grands projets).

Avec son grand voisin très encombrant la Russie, la Norvège, qui a mis en service l'année dernière son nouveau bâtiment collecteur de renseignements, le Marjata IV, va commander cette année de nouveaux sous-marins pour remplacer les six Ula (type 210 allemand) mis en service entre 1989 et 1992 et qui devraient être retirés du service autour de 2025, selon le ministère.

Du 50-50 entre DCNS et TKMS

Entre les deux rivaux, la compétition a été âpre, dure et extrêmement serrée. Surtout depuis la gifle retentissante de TKMS en Australie, qui a sélectionné fin avril 2016 le Shortfin Barracuda de DCNS. En dépit de l'agressivité commerciale des Allemands en Norvège, considérée comme une de ses chasses gardées par le groupe de Kiel et la marine allemande, DCNS avait surmonté son retard même si l'Allemagne a frappé un grand coup en sélectionnant le missile NSM (Naval Strike Missile) du norvégien Kongsberg pour les corvettes K130 de la marine.

Les deux concurrents étaient au coude-à-coude (50-50) dans le sprint final, avait-on expliqué il y a peu de temps à La Tribune, alors qu'à l'automne, DCNS apparaissait décroché. Le groupe naval tricolore a effectué un gros travail technique et opérationnel pour rester dans le sillage de TKMS. Le Premier ministre Bernard Cazeneuve avait rencontré mardi la Première ministre norvégienne à Paris.