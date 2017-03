Thales vend ses activités Sécurité au groupe Imprimerie Nationale

C'est fait. Thales a vendu au Groupe Imprimerie Nationale son activité de gestion d'identité, qui pèse 50 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2016. Les deux groupes ont signé vendredi un accord définitif concernant cette cession. En choisissant le Groupe Imprimerie Nationale, l'un des leaders mondiaux de solutions sécurisées d'identité avec des clients dans plus de 68 pays, Thales a souhaité "offrir le meilleur potentiel de développement aux activités et aux équipes de gestion d'identité", qui sont environ 80 personnes. La finalisation de l'opération, dont l'accord est soumis à l'approbation des autorités gouvernementales et réglementaires, est attendue avant la fin du premier semestre 2017.

"Cette activité consolide notre position d'acteur-clé sur le marché de l'identité et de la sécurité en proposant une offre désormais globale : composants, produits, services numériques et systèmes au service des Etats et des citoyens", a expliqué le PDG du Groupe Imprimerie Nationale, Didier Trutt.

Le groupe Imprimerie Nationale, qui réalise 60% de son chiffre d'affaires dans les systèmes identitaires (passeports et cartes d'identité), veut d'ailleurs poursuivre son développement à l'international grâce aux solutions sécurisées et aux plateformes multi-titres de documents d'identité. L'ambition du plan Odyssée 2020 est de doubler le chiffre d'affaires de 2013 (164 millions d'euros). Cette acquisition rentre dans le cadre de ce plan. En 2015, le groupe Imprimerie Nationale a réalisé 210 millions de chiffre d'affaires.

Recentrage de Thales

Cette activité de Thales conçoit, développe et déploie des solutions de gestion d'identité couvrant la collecte des données d'état-civil, l'enrôlement biométrique des personnes, la gestion des systèmes identitaires incluant les bases de données, la production et la personnalisation des documents sécurisés, les systèmes de contrôle d'identité et la formation des utilisateurs. Le groupe électronique a vendu des systèmes et de gestion d'identité dans plus de 25 pays. Soit plus de 300 millions de documents d'identité produits.