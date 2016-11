Thomas Pesquet, profession astronaute

Ce 17 novembre, avec ses coéquipiers Peggy Whitson et Oleg Novitsky, Thomas Pesquet s'est envolé de Baïkonour pour sa première mission dans l'espace. Depuis qu'il a intégré, en 2009, le club très restreint des spationautes européens (quatorze au total), et plus encore depuis qu'il a été sélectionné, il y a deux ans et demi, pour rejoindre la station spatiale internationale (ISS), sa préparation est une aventure quotidienne, à la fois physique, psychologique et scientifique. Depuis un an, il a laissé les réalisateurs de ce documentaire partager les grandes étapes de cette vie d'apprentissage et d'entraînement intenses, tendue vers l'objectif des six mois durant lesquels il tournera en orbite autour de la Terre, à 400 km d'altitude. Il lui a fallu maîtriser le pilotage du vaisseau spatial Soyouz ; développer ses facultés d'adaptation et de collaboration ; ingurgiter les procédures de centaines d'expériences scientifiques ; se préparer aux exaltantes, mais épuisantes, sorties dans l'espace... Entre Moscou, Cologne et Houston, épaulé et choyé par des centaines de professionnels chevronnés, et en étroite collaboration avec ses coéquipiers, il a peu à peu acquis les réflexes qui devraient lui permettre de survivre en toutes circonstances.

Le grand saut

Cet impressionnant voyage en compagnie de Thomas Pesquet, dans le monde minutieusement planifié de l'espace, permet de mesurer ce que signifie être spationaute aujourd'hui. Tout en rappelant les grands exploits de l'histoire encore brève de l'exploration spatiale, très présente à l'esprit de ceux qui la perpétuent, Vincent Perazio et Alain Tixier montrent combien ce métier d'exception mobilise de compétences, toutes à un niveau d'excellence. D'abord parce que ces missions, même si elles ne comportent plus la dimension héroïque des pionniers de l'espace, restent risquées. Ensuite parce que, dans la perspective de nouveaux vols habités vers la Lune, mais aussi vers Mars, la recherche scientifique prend une importance croissante dans ce qui est devenu un projet international à part entière. Pragmatique et réservé, le jeune spationaute accomplit ce parcours du combattant avec une décontraction souriante, et confie que, en dépit des sept années durant lesquelles il s'est préparé sans relâche, ce saut dans l'inconnu demeure pour lui un rêve irréel.