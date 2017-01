Une pluie de commandes indiennes s'abat sur Boeing et Airbus

Les commandes du tableau de chasse 2016 dites "non identifiées" parce que le client souhaite conserver l'anonymat commencent à être dévoilées. Ce vendredi à New Delhi, la compagnie indienne à bas coûts Spicejet, a annoncé avoir commandé fin 2016 jusqu'à 205 avions à Boeing, incluant une commande ferme de 155 B737 MAX et une option pour 50 autres appareils. Les livraisons s'étaleront de 2018 à 2024. De quoi permettre un sacré bond en avant pour cette compagnie qui compte aujourd'hui 49 avions et détient 12,6% du marché indien.

Des options pour du long-courrier low-cost

Sur la base des prix catalogue, ce contrat représente jusqu'à 22 milliards de dollars (20,7 milliards d'euros). Un chiffre à relativiser.

"Je ne connais pas beaucoup de compagnies qui n'obtiennent pas au moins 50% du prix", explique-t-on dans une compagnie aérienne. "Dans le cadre de cette transaction, Boeing a non seulement eu la gentillesse de nous offrir des termes commerciaux intéressants mais a aussi travaillé dur pour diminuer dans le temps le coût de la maintenance des avions", a admis Ajay Singh, le président de SpiceJet.

Ce dernier a précisé que les appareils en option étaient des long-courriers, dans l'idée de lancer des vols à bas coûts sur de longues distances.

Redressement

Des ambitions qui contrastent avec la situation délicate que traversait cette compagnie en 2014. Car depuis, Spicejet a renoué avec une bonne santé financière. "Notre retournement de fortune a peu d'équivalents dans le monde aujourd'hui et nous en sommes fiers", a déclaré Ajay Singh.

Le trafic explose

Ce contrat traduit le potentiel du marché indien. Avec un trafic domestique en hausse de 22,3% sur un an au mois de novembre - un rythme qui devrait se maintenir en 2017 -, l'Inde est le marché de transport aérien qui connaît la croissance la plus rapide du monde, devant la Russie et la Chine. Airbus et Boeing estiment que les compagnies indiennes achèteront 1.740 avions au cours des 20 prochaines années, ce qui ferait de l'Inde l'un des marchés les plus dynamiques du secteur de l'aéronautique civile.

Pour répondre à cette demande, d'autres transporteurs indiens tels qu'IndiGo, filiale d'InterGlobe Aviation, GoAir ont commandé des centaines d'avions récemment . En août 2015, IndiGo avait conclu l'achat de 250 Airbus A320neo, la plus grosse commande jamais enregistrée par l'avionneur européen. En décembre dernier, GoAir a commandé 72 A320.

