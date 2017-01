Zodiac Aerospace s'envole en Bourse après l'annonce d'OPA de Safran

L'action Zodiac Aerospace s'envole ce jeudi à la Bourse de Paris après l'annonce du lancement par Safran d'une OPA amicale. Malmené depuis près de deux ans en raison des problèmes industriels rencontrés dans son activité de fabrication de sièges d'avions, le cours de Zodiac bondit ce jeudi de plus 20%, à plus de 28 euros. Pour rappel, l'action dépassait les 35 euros en mars 2015, quand fut dévoilé au grand jour les problèmes, pour descendre jusqu'à près de 14 euros en février 2016, puis de remonter depuis pour dépasser la barre des 20 euros. De son côté, l'action Safran qui n'a cessé d'augmenter depuis un an (+37% depuis mars 2016) grimpait de 2,63% à 9h35.

Prime de 26,4% pour les actionnaires de Zodiac

L'OPA de Safran s'évalue à 29,47 euro par action Zodiac. Ce qui correspond à une prime de 26,4 % par rapport au cours de clôture de Zodiac Aerospace au 18 janvier 2017 et de 36,1 % par rapport au cours moyen pondéré par les volumes de Zodiac Aerospace sur 3 mois.

Les actionnaires familiaux et institutionnels de Zodiac auront 22% de Safran

Si l'OPA réussit, elle sera suivie d'une fusion sur la base de 0,485 action Safran pour une action Zodiac.

Le seuil de réussite de l'offre publique serait fixé à 50% du capital de Zodiac Aerospace. Les actionnaires familiaux ainsi que deux actionnaires institutionnels (FFP et Fonds Stratégique de Participations), actionnaires de référence de Zodiac Aerospace qui détiennent ensemble près de 32 % du capital social de Zodiac Aerospace, entendent demeurer des actionnaires de long terme de la nouvelle entité et s'engageraient à ne pas participer à l'OPA. Ils possèderaient 22% de Safran.

«Avant la fusion et sous réserve de son approbation, Safran verserait à ses actionnaires un dividende exceptionnel de 5,50 euro par action », indique le groupe dans un communiqué. Soit l'équivalent d'environ 2,3 milliards d'euros.