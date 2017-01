Chine : après 2.000 ans de monopole, l'Etat relâche son emprise sur le sel

Pékin abandonne son monopole sur le sel. Les producteurs chinois peuvent désormais fixer "le prix de départ usine, du prix de gros, ainsi que du prix public", a rapporté le comité d'Etat, cité par le Quotidien du Peuple, journal officiel du parti communiste chinois. "Maintenant que les producteurs de sel peuvent directement vendre au marché, les prix vont certainement baisser. Les consommateurs vont avoir plus de choix sur l'endroit où ils peuvent acheter leur sel. C'est une rupture", assure au Financial Times Zou Jialai, avocat ayant représenté des producteurs privés.

Les producteurs peuvent également vendre directement leur denrée - sans être obligés de passer par des distributeurs étatiques, comme c'était le cas auparavant. Les producteurs et les grossistes pourront aussi commercer en dehors des zones géographiques définies sous le monopole. Treize villes et provinces, dont Pékin, ont pour l'instant obtenu l'autorisation d'ouvrir leur marché à d'autres producteurs et grossistes - et d'autres régions devraient allonger la liste. Annoncée en mai dernier, la réforme est applicable depuis le 1er janvier 2017.

La Chine, premier producteur mondial de sel

Si les producteurs peuvent officiellement fixer leur volume, Pékin veut s'assurer des stocks suffisants pour une demande d'au moins un mois, selon Reuters. L'Etat se réserve aussi le droit d'intervenir pour stabiliser le marché s'il estime détecter des dérives. Le gouvernement chinois a indiqué qu'il encouragerait la consolidation parmi les grossistes et les plus de 2.000 producteurs de sel dénombrés par la China Salt Association. Et l'attribution de nouvelle licence pour les producteurs ou les grossistes est gelée jusque fin 2018.

Avec 88 millions de tonnes de sel produites en 2015, la Chine est le premier producteur mondial devant les Etats-Unis. Le secteur est dominé par l'entreprise d'Etat China National Salt Industry Corp, qui a généré 21,25 milliards de yuan en 2015 (3,1 milliards de dollars). Le sel, denrée vitale, a longtemps été un secteur clé pour la Chine - ses revenus ayant permis de financer une partie de la construction de la Grande Muraille. Le monopole d'Etat est attribué à l'Empereur Han Wudi, vers 222 ans avant JC, instauré pour renflouer les caisses de l'empire. Il a été maintenu par le Parti communiste chinois depuis 1949.