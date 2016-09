Cartier signe la fin de la sobriété pour oublier la Chine

Cartier est encore très bien placée parmi les marques luxes mondiales. (Crédits : Statista)

Il y a plus d'un an et demi, Cartier lançait un modèle de montre dont le prix dépassait le demi-million d'euros. Le site américain Bloomberg est revenu sur la genèse de cette folie et sur les raisons qui ont poussé Cartier a se lancer dans le très haut-de-gamme.