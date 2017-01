Chine : McDonald's cède 80% de ses opérations pour faire face à la concurrence

McDonald's cède le contrôle de 80% de ses opérations en Chine et à Hong Kong au conglomérat chinois Citic et le fonds d'investissement américain Carlyle pour 2,08 milliards de dollars (1,97 milliard d'euros). Le géant du fast-food conserve 20% de l'entité, alors que Citic contrôlera 52% de la coentreprise et Carlyle en prendra 28%, selon un communiqué conjoint publié lundi. L'accord est valable pour 20 ans. Le vendeur de Big Mac franchise ainsi 1.750 restaurants qu'il possédait en propre auparavant. Objectif de l'opération : conserver une portion des ventes tout en réduisant ses coûts opérationnels. "En travaillant ensemble, nous allons débloquer une croissance encore plus rapide", a assuré à l'AFP le PDG de McDonald's, Steve Easterbrook.

La Chine, une "énorme opportunité de croissance"

D'ici cinq ans, le groupe de l'Illinois espère réussir à ouvrir 1.500 restaurants supplémentaires en Chine - ce qui reviendrait à quasiment doubler le réseau actuel des points de vente. Fin 2016, le « M » doré totalisait environ 2.400 établissements en Chine populaire et 240 à Hong Kong. Seulement un tiers d'entre eux étaient franchisés. McDonald's espère rattraper son concurrent, le groupe Yum China, qui détient 5.000 restaurants KFC et 1.600 enseignes Pizza Hut.

"La Chine et Hong Kong représentent une énorme opportunité de croissance", a déclaré en conférence de presse Steve Easterbrook, directeur général de McDonald's, rapporte le NY Times. La nouvelle entité espère ainsi capter la classe moyenne émergente du pays. "La population active chinoise est plus large que celles des États-Unis et d'Europe réunis. À mesure que leurs revenus augmentent, les gens dépenseront davantage dans leurs loisirs et repas hors de chez eux", observait le communiqué du lundi.

Une stratégie globale de restructuration

Cette annonce intervient alors que le numéro un mondial de la restauration rapide se lance dans une stratégie globale de réorganisation, incité par une baisse de ses ventes pour la quatrième année aux Etats-Unis, son plus grand marché, souligne Bloomberg. A terme, McDonald's espère détenir 95% de ses restaurants sous franchise. "McDonald's est globalement en difficulté et n'a eu ni l'argent, ni les ressources intellectuelles pour se concentrer sur la Chine", observe auprès de Reuters Shaun Rein, directeur du cabinet China Market Research.

Présent en Chine depuis 1990, le vendeur de burgers a subi la concurrence de chaînes locales de fast-food comme Dicos. Son image de marque a aussi été atteinte en 2014 par un scandale sanitaire. McDonald's avait été contraint de suspendre la vente de nuggets après avoir reconnu s'être fourni auprès de la filiale shanghaïenne du fournisseur américain OSI, au cœur d'une affaire de viande avariée. L'année dernière, McDonald's avaient vu ses ventes plonger à cause du conflit en Mer de Chine, qui oppose les Etats-Unis et la Chine, souligne le Wall Street Journal.

