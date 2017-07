Europol démantèle un vaste trafic de viande de cheval

La première affaire de trafic de viande de cheval, qui avait démarré au Royaume-Uni début 2013, avait mis en lumière la complexité et l'opacité des circuits d'approvisionnement et de transformation. Plusieurs grandes marques de surgelés avaient été touchées, dans un contexte de tromperie massive portant sur 750 tonnes de viande écoulée dans 13 pays européens, soit 4,5 millions de plats cuisinés, avait révélé à l'époque l'autorité française antifraudes (DGCCRF). (Crédits : Reuters)

"Vaste" est le bon qualificatif : à la suite du scandale des lasagnes à la viande de cheval, Europol a mené une enquête d'un an, débutée en Espagne et qui l'a conduit à mener des opérations coordonnées dans 7 autres pays (Belgique, France, Roumanie, Portugal, Italie, Suisse, Royaume-Uni). Bilan: 65 personnes arrêtées et poursuivies pour des délits tels que maltraitance animale, production de faux, des atteintes à la santé publique, blanchiment d'argent, association de malfaiteurs...