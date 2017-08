Œufs contaminés : les Pays-Bas savaient depuis fin 2016 accuse la Belgique

L'Europe du renseignement sanitaire étale ses dysfonctionnements au grand jour, et c'est peut-être là une chance d'améliorer les choses. Ce mercredi 9 août, le ministre belge de l'Agriculture, Denis Ducarme, ne décolère pas, fustigeant les autorités néerlandaises qui selon lui savaient que du fipronil, insecticide à l'origine d'un scandale alimentaire portant sur des millions d'œufs en Europe, avait été détecté dans des œufs aux Pays-Bas dès novembre 2016, et d'avoir gardé l'information secrète.

Il a présenté mercredi matin aux représentants des commissions Agriculture et Santé le rapport rendu la veille par l'Agence belge pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) sur le circuit de contamination des œufs.

Lors de cette audition devant la Chambre, le ministre de l'Agriculture a déploré que la Belgique ait dû attendre un mois avant d'obtenir des réponses à des questions posées à l'Agence de sécurité alimentaire néerlandaise au sujet de la contamination d'œufs au fipronil, rapporte La Libre Belgique.

Le rapport avait été commandé par le gouvernement belge qui souhaite lever la confusion régnant autour de l'origine de la contamination. La Belgique avait été le premier pays de l'UE à notifier le 20 juillet la Commission européenne via le système d'alerte mis en place en cas de risque pour la santé des consommateurs.

"L'Afsca, via un certain nombre de contact, s'est vu transmettre par hasard des informations internes, (...) un rapport de l'agence néerlandaise (de la sécurité alimentaire) transmis à son ministre néerlandais (...) qui fait état du constat de présence de fipronil au niveau des œufs néerlandais dès la fin novembre 2016", a expliqué le ministre belge.

Avec ces informations, "la vigilance par rapport au fipronil aurait été accrue, fortement accrue", a déploré M. Ducarme, sommé de venir s'expliquer en pleine vacances d'été, après l'éclatement du scandale des œufs contaminés le 1er août.

En lisant le rapport de l'Afsca intitulé Fipronil, résultats complémentaires (08/08/2017), dont nous reproduisons un extrait ci-dessous, on comprend la difficulté d'établir le degré de contamination des œufs. En effet, dans un premier cas, les prélèvements montrent des taux de fipronil inférieurs aux seuils européens puis supérieurs à ces taux dans une deuxième analyse:

Le 2 juin 2017, l'AFSCA a reçu la première notification issue d'une entreprise belge informant du fait que via ses propres analyses, il existait un problème potentiel avec le fipronil. Au cours de l'enquête qui a suivi, l'Agence alimentaire a bloqué 86 entreprises ainsi que tous les produits qui y étaient présents dans le respect de la procédure européenne. L'agence a également prélevé en double, conformément à la réglementation, les échantillons d'œufs afin de confirmer ou infirmer la contamination de l'exploitation.



Auprès d'une entreprise bloquée et échantillonnée le 18 juillet, le résultat initial de l'analyse a révélé un taux de 0,076 mg/kg de fipronil donc largement sous le seuil européen de sécurité. Toutefois, l'exploitant a fait usage de son droit à la contre-expertise et la deuxième analyse sur ce deuxième échantillonnage a révélé un taux de 0,92 mg/kg montrant un dépassement du seuil de sécurité européen.

L'AFSCA et les laboratoires concernés font actuellement une recherche afin de pouvoir expliquer la différence dans ces résultats d'analyse, et l'Agence espère recevoir les clarifications le plus rapidement possible.